Súd opäť nariadil vyšetrovaciu väzbu pre kapitána lode Viking Sigyn

Na snímke ľudia sa pozerajú z Margitinho mosta na záchranársku loď počas záchrannej operácie na Dunaji 30. mája 2019 v Budapešti. Foto: TASR/AP

Na snímke kvety sú položené pod Margitiným mostom na mieste potopenia vyhliadkovej lode 2. júna 2019 v Budapešti. Foto: TASR/AP

Budapešť 31. júla (TASR) - Budapeštiansky obvodný súd v stredu opäť nariadil vzatie ukrajinského kapitána výletnej lode Viking Sigyn Jurija C. do vyšetrovacej väzby. Podľa agentúry MTI o tom informoval kapitánov právny zástupca Gábor M. Tóth.Obhajca povedal, že súd v prípade Ukrajinca, ktorý je podozrivý zo spôsobenia tragickej zrážky lodí, nariadil vzatie do väzby na 30 dní s odôvodnením, že zo strany podozrivého hrozí útek, ukrývanie sa a marenie vyšetrovania.Tóth zdôraznil, že voči stredajšiemu verdiktu sa so svojím klientom odvolajú.Najvyšší súd v pondelok rozhodol, že rozhodnutia maďarských súdov nižšej inštancie v kauze tragickej májovej nehody lodí s 28 obeťami prepustiť 64-ročného kapitána výletnej lode z vyšetrovacej väzby na kauciu neboli v súlade so zákonom.Generálny prokurátor Péter Polt podal 28. júna na najvyšší súd opravný prostriedok vo veci prepustenia na kauciu.Prokurátor predtým neuspel s odvolaním a súd po zložení kaucie 15 miliónov forintov (46.248 eur) Ukrajinca 12. júna prepustil na slobodu s tým, že musí nosiť monitorovací náramok. Ukrajinec nesmel opustiť územie Budapešti a dvakrát týždenne sa musel hlásiť vyšetrovacím orgánom.Kapitánov obhajca Gábor M. Tóth v utorok zdôraznil, že jeho mandant sa necíti vinný.dodal advokát, ktorý však detaily výpovede nezverejnil.Kapitán, ktorého vzali opäť do väzby, čelí už nielen obvineniu z ohrozenia lodnej dopravy s následkom hromadnej nehody, ale aj žalobe za neposkytnutie pomoci.Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky. Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov, po jednom nezvestnom ešte stále pátrajú.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)