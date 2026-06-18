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Súd opäť odsúdil rodičov chlapca, ktorý v roku 2023 zastrelil 10 ľudí
V obnovenom súdnom pojednávaní vyniesol súd pre otca chlapca, Vladimira Kecmanoviča, trest 14 rokov a šesť mesiacov.
Autor TASR
Belehrad 18. júna (TASR) - Súd v Belehrade vo štvrtok odsúdil pre zanedbávanie a týranie rodičov chlapca, ktorý v roku 2023 v belehradskej škole zastrelil 10 ľudí. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
V obnovenom súdnom pojednávaní vyniesol súd pre otca chlapca, Vladimira Kecmanoviča, trest 14 rokov a šesť mesiacov vo väzení a pre jeho matku, Miljanu Kecmanovičovú, dva roky a 11 mesiacov.
Obaja boli uznaní vinnými zo „zanedbávania a týrania maloletého“. Otca súd uznal vinným aj zo „závažného trestného činu proti verejnej bezpečnosti“.
Podľa obžaloby rodičia synovi neposkytli primeranú psychologickú podporu. Otec tiež neuchovával svoje zbrane v súlade so zákonom a chlapec k nim mal prístup. Dve otcove pištole použil pri útoku.
Chlapec si údajne vypracoval náčrt školy a zoznam osôb, ktoré chcel napadnúť. Po čine sám zavolal políciu a vzdal sa.
Obhajoba argumentovala, že obžaloba nepredložila dostatočné dôkazy. Voči rozhodnutiu sa obe strany môžu odvolať.
Rodičia boli prvýkrát odsúdení tým istým súdom v decembri 2024, kedy dostali podobné tresty. Odvolací súd minulý november rozsudky zrušil s argumentom, že ich odôvodnenie bolo nejasné a rozporuplné, a nariadil obnovené súdne konanie.
Chlapec útočil otcovou zbraňou v máji 2023 na Základnej škole Vladislava Ribnikara vo štvrti Vračar v centre Belehradu. Zastrelil osem spolužiakov a jedného ochrankára, jedno dievča podľahlo zraneniam neskôr. Pri útoku zranil ďalších päť žiakov a učiteľku dejepisu.
V čase útoku mal iba 13 rokov a nebol trestnoprávne zodpovedný, preto ani nemohol byť súdený. V súčasnosti sa nachádza v psychiatrickom zariadení.
V obnovenom súdnom pojednávaní vyniesol súd pre otca chlapca, Vladimira Kecmanoviča, trest 14 rokov a šesť mesiacov vo väzení a pre jeho matku, Miljanu Kecmanovičovú, dva roky a 11 mesiacov.
Obaja boli uznaní vinnými zo „zanedbávania a týrania maloletého“. Otca súd uznal vinným aj zo „závažného trestného činu proti verejnej bezpečnosti“.
Podľa obžaloby rodičia synovi neposkytli primeranú psychologickú podporu. Otec tiež neuchovával svoje zbrane v súlade so zákonom a chlapec k nim mal prístup. Dve otcove pištole použil pri útoku.
Chlapec si údajne vypracoval náčrt školy a zoznam osôb, ktoré chcel napadnúť. Po čine sám zavolal políciu a vzdal sa.
Obhajoba argumentovala, že obžaloba nepredložila dostatočné dôkazy. Voči rozhodnutiu sa obe strany môžu odvolať.
Rodičia boli prvýkrát odsúdení tým istým súdom v decembri 2024, kedy dostali podobné tresty. Odvolací súd minulý november rozsudky zrušil s argumentom, že ich odôvodnenie bolo nejasné a rozporuplné, a nariadil obnovené súdne konanie.
Chlapec útočil otcovou zbraňou v máji 2023 na Základnej škole Vladislava Ribnikara vo štvrti Vračar v centre Belehradu. Zastrelil osem spolužiakov a jedného ochrankára, jedno dievča podľahlo zraneniam neskôr. Pri útoku zranil ďalších päť žiakov a učiteľku dejepisu.
V čase útoku mal iba 13 rokov a nebol trestnoprávne zodpovedný, preto ani nemohol byť súdený. V súčasnosti sa nachádza v psychiatrickom zariadení.