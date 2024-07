Súd opäť pokutoval Höckeho z AfD za použitie nacistického sloganu

Halle 1. júla (TASR) - Politika krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) Björna Höckeho súd v nemeckej spolkovej krajine Durínsko uznal v pondelok znovu za vinného a udelil mu pokutu za vedomé použitie zakázaného nacistického sloganu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AP.



Höcke bol odsúdený za to, že nabádal dav ľudí, aby skandoval zakázaný slogan nacistických polovojenských oddielov Sturmabteilung (SA) "Všetko pre Nemecko" (Alles für Deutschland). Urobil to počas príhovoru na spoločenskej udalosti AfD vlani v decembri, pričom vyslovil prvé dve slová sloganu a potom gestom vyzval ľudí, aby ho dokončili.



Už v máji bol Höcke odsúdený a dostal pokutu 13.000 eur za ten istý slogan v inom príhovore v roku 2021 počas predvolebnej kampane v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Tamojší súd prijal argument prokuratúry, že Höcke ako bývalý učiteľ dejepisu si bol vedomý pôvodu sloganu. Proti tomuto rozsudku sa politik odvolal.



Súd v Durínsku tentoraz politikovi udelil za opätovné použitie sloganu pokutu 16.900 eur. Prokuratúra uviedla, že Höcke tento slogan znovu použil v decembri na spoločenskej udalosti v meste Gare v Durínsku, pričom vedel, že jeho použitie je trestný čin. V tom čase už totiž bol obvinený v predchádzajúcom prípade.



Höcke na súde opäť trval na svojej nevine. "Viem, že budem uznaný za vinného, ale nezdá sa mi to spravodlivé," povedal. Aj proti najnovšiemu rozsudku sa môže odvolať, uvádza AP.



AfD má silnú základňu podporovateľov predovšetkým v spolkových krajinách vo východnej časti Nemecka, vďaka čomu skončila strana druhá aj v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu.



Höcke je tiež vedúcim kandidátom AfD v regionálnych parlamentných voľbách v Durínsku, kde strana v predvolebných prieskumoch jasne vedie. Pondelkový rozsudok mu nebráni v týchto voľbách kandidovať.