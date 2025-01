Súd opäť zamietol žiadosť o predĺženie väzby pre prezidenta Juna

Soul 25. januára (TASR) - Juhokórejský súd v Soule v sobotu znovu zamietol žiadosť prokuratúry o predĺženie väzby pre suspendovaného prezidenta Jun Sok-Jola. Hlavu štátu vyšetrujú pre zavedenie stanného práva z 3. decembra 2024, píše TASR podľa správy agentúry Jonhap.



Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) odovzdal vo štvrtok prípad prokuratúre, keďže nie je v jeho právomoci obžalovať prezidenta. Prokuratúra následne požiadala o predĺženie väzby, aby mohla vykonať vlastne výsluchy. Súd v Soule v piatok túto žiadosť zamietol s tým, že prokuratúra by prípad nemala vyšetrovať, keďže ho dostal už predtým na starosť CIO. Súd v sobotu následne ponechal v platnosti svoje piatkové rozhodnutie "z podobných dôvodov", uvádza Jonhap.



Prokuratúra sa preto musí rozhodnúť, či prezidenta obžaluje. V opačnom prípade ho bude musieť do pondelka prepustiť. Podľa Johnap je ale pravdepodobné, že Juna v nedeľu obžaluje. Obhajoba však označuje vyšetrovanie CIO za "protizákonné, a preto neplatné".



Prezident Jun je obvinený zo vzbury pre vyhlásenie stanného práva a zo zneužitia právomocí, keď vyslal vojakov do parlamentu so zámerom zabrániť poslancom zrušiť stanné právo. Parlament však stanné právo predsa len zrušil a pozastavil mu výkon prezidentskej funkcie.



Okrem vyšetrovania podozrení z trestných činov prebieha aj proces Junovho odvolania z funkcie (impeachement). Parlament o jeho odvolaní rozhodol ešte v decembri a odvtedy je zbavený svojich právomocí. O jeho definitívnom odvolaní z funkcie rozhodne ústavný súd.