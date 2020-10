Súd oslobodil bývalého šéfa katalánskej polície súdeného za vzburu

Madrid 21. októbra (TASR) - Španielsky súd oslobodil bývalého šéfa katalánskej regionálnej polície Josepa Lluísa Trapera, ktorý čelil obvineniam zo vzbury v súvislosti s účasťou na neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska z októbra 2017. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Madridskí sudcovia okrem Trapera oslobodili aj ďalších troch príslušníkov katalánskych bezpečnostných síl. Prokurátori pre bývalého policajného šéfa žiadali za jeho údajný zločin 10-ročný trest odňatia slobody.



Trapera a ďalších troch príslušníkov katalánskych bezpečnostných síl obžalovali v apríli 2018. Ako bývalý šéf katalánskej regionálnej polície (Mossos d'Esquadra) bol Tapero podľa obžaloby súčasťou plánu, ktorý mal vyústiť do odtrhnutia Katalánka od Španielska.



Príslušníci katalánskej regionálnej polície sa podľa prokuratúry počas referenda o nezávislosti 1. októbra 2017 pod Traperovým vedením správali "pasívne", zatiaľ čo španielska štátna polícia použila obušky a gumové projektily na zastavenie ľudí prichádzajúcich do hlasovacích miestností.



Podľa súdu však nie je jasné, či "obžalovaní boli súčasťou plánu na usporiadanie referenda". Počas súdneho procesu Trapero uviedol, že "nemôže akceptovať, keď ľudia hovoria o pasivite Mossos d'Esquadra". On a jeho muži podľa neho "vždy robili to, čo im (súdy) nariadili".



Španielsky najvyšší súd v októbri 2019 odsúdil 12 politikov a aktivistov, ktorí sa v roku 2017 pokúsili vyhlásiť nezávislosť regiónu Katalánsko. Deväť z nich poslal do väzenia. Rozhodnutie súdu vyvolalo v Katalánsku protesty.



Pri zásahoch španielskej polície proti ľuďom, ktorí sa pokúšali hlasovať v referende o nezávislosti Katalánska, utrpelo zranenia viac ako 460 osôb.