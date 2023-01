Súd oslobodil bývalého vicekancelára Rakúska spod obvinení z korupcie

Viedeň 10. januára (TASR) - Súd vo Viedni v utorok v obnovenom procese oslobodil bývalého rakúskeho vicekancelára a niekdajšieho šéfa pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinza-Christiana Stracheho spod obvinení z korupcie a zrušil tak predošlý verdikt. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Strache bol uznaný za nevinného v prípade obvinení z údajného zvýhodňovania súkromnej kliniky Währing vo Viedni výmenou za skryté finančné príspevky pre FPÖ, uviedla pre AFP hovorkyňa viedenského súdu Christina Salzbornová.



Strache v auguste 2021 dostal 15-mesačný podmienečný trest odňatia slobody za prijatie darov od majiteľa spomenutej kliniky Waltera Grubmüllera vo výške 12.000 eur. Strache mal za to iniciovať zmeny zákona, ktoré by takýmto klinikám umožnili získavať financie z fondu verejného zdravotného poistenia.



Vlani bol však prvotný rozsudok voči Strachemu zrušený a bol nariadený nový proces. Sudca uznal, že dôkazy v prospech Stracheho neboli vzaté do úvahy. V druhom procese sudca rozhodol, že prokuratúra neposkytla dostatok dôkazov na kvalifikáciu daného skutku.



V utorok súd oslobodil okrem Stracheho aj Grubmüllera, ktorý v predošlom procese dostal 12-mesačný podmienečný trest odňatia slobody. Či sa prokuratúra odvolá, nebolo bezprostredne známe, píše AFP.



Vlani bol Strache oslobodený aj v inom korupčnom procese týkajúcom sa štátnej spoločnosti ASFiNAG.



Tieto procesy súvisia s takzvanou kauzou Ibiza, ktorá v roku 2019 viedla k rozpadu koaličnej vlády FPÖ a Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) vtedajšieho kancelára Sebastiana Kurza. V roku 2021 Kurz odstúpil z postu kancelára, avšak ÖVP je naďalej vo vláde – aktuálne spoločne so stranou Zelených.