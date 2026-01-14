< sekcia Zahraničie
Súd oslobodil influencerku Ferragniovú v prípade podvodu
Autor TASR
Miláno 14. januára (TASR) - Taliansku módnu influencerku Chiaru Ferragniovú súd v stredu oslobodil v prípade podvodu pri charitatívnom predaji sladkostí, uviedli jej právnici. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Chiara bola oslobodená,“ povedal právnik Giuseppe Iannaccone, zatiaľ čo Ferragniová novinárom povedala, že je s rozsudkom „spokojná“.
Hviezda sociálnych médií a podnikateľka bola obžalovaná pre údajne klamlivú reklamu pri predaji vianočného koláča a veľkonočných vajíčok. Výnos z ich predaja mal slúžiť na charitatívne ciele. Prokuratúra pre ňu požadovala trest jeden rok a osem mesiacov väzenia.
Chiara Ferragniová (38) má ako influencerka na Instagrame takmer 30 miliónov sledovateľov. Podľa obžaloby klamala spotrebiteľov, že kúpou koláčov pandoro v roku 2022 prispievajú na charitu pre detskú nemocnicu Regina Margherita v Turíne.
S cenou deväť eur namiesto bežných zhruba troch eur nemocnica získala od cukrárskej spoločnosti dar iba 50.000 eur. V prípade veľkonočných vajíčok údajne zavádzala kupujúcich, že podporujú detskú charitatívnu organizáciu I Bambini delle Fate.
Spoločnosti Ferragniovej z tejto propagácie zarobili približne milión eur. Taliansky úrad pre dohľad nad hospodárskou súťažou (AGCM) udelil v decembri 2023 dvom spoločnostiam Ferragniovej pokutu milión eur za nekalé obchodné praktiky.
