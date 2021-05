Súd oslobodil Le Penovú v kauze zdieľania fotografií s násilnosťami

Paríž 4. mája (TASR) - Súd vo francúzskom meste Nanterre v utorok oslobodil šéfku krajne pravicovej strany Národné zhromaždenie (RN) Marine Le Penovú a europoslanca Gilberta Collarda v kauze zverejnenia fotografií zobrazujúcich brutálne násilie, ktoré príslušníci džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) páchali na svojich zajatcoch. Informovala o tom spravodajská televízia BFM.



Obaja politici boli obvinení zo šírenia správy násilnej povahy alebo takého charakteru, že by mohla závažne poškodiť ľudskú dôstojnosť.



Takýto čin sa vo Francúzsku trestá odňatím slobody na tri roky a pokutou 75.000 eur, ak existuje riziko, že takúto správu uvidí maloletá osoba.



Súd však v utorok vo svojom záverečnom verdikte uviedol, že zverejnenie daných snímok, ku ktorému došlo ešte v roku 2015, bolo súčasťou "procesu politického protestu" a prispelo k verejnej diskusii.



Súd zastáva názor, že publikovanie záberov "nemalo charakter prozelytizmu, pretože bolo sprevádzané komentárom". Predseda súdu tiež pripomenul, že treba rešpektovať právo na slobodu prejavu.



Počas procesu, ktorý sa konal vlani vo februári na súde v Nanterre, prokuratúra požadovala, aby Le Penová a Collard dostali pokutu po 5000 eur.



Le Penová v decembri 2015 zverejnila na sociálnych sieťach tri fotografie súvisiace s násilným konaním IS. Prvá zachytávala sýrskeho vojaka, ktorého zaživa prešiel tank, na druhej bol jordánsky pilot zaživa upálený vo väzenskej klietke a na tretej bolo telo popraveného amerického novinára Jamesa Foleyho, pričom jeho odrezaná hlava bola pohodená na chrbte mŕtvoly.



Tieto otrasné zábery začala šéfka RN tvítovať v reakcii na tvrdenie novinára Jeana-Jacqua Bourdina, ktorý uviedol, že medzi RN a IS je "duchovné súznenie".



Le Penová jeho slová označila za "neprijateľný úlet" a naliehala, že Bourdin "musí svoje tvrdenie odvolať". K trom spomínaným fotografiám pripojila text: "Toto je IS!" Vzápätí Le Penovú podporili aj jej priaznivci, keď začali zdieľať podobné zábery.



Vtedajší francúzsky premiér Manuel Valls odsúdil počínanie Le Penovej. Obvinil ju, že šírením fotografií o zverstvách IS stupňuje vo Francúzsku negatívne emócie voči moslimom. Uviedol tiež, že Le Penová sa dopustila morálnej chyby a prejavila neúctu k obetiam džihádistov.