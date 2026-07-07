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Súd oslobodil školského asistenta obvineného zo zneužívania škôlkarov
Predsedajúci sudca pri zdôvodňovaní rozsudku uviedol, že výpovede detí mohli byť ovplyvnené ich rodičmi a že žiadny dospelý neoznámil sexuálne zneužívanie detí priamo v škole.
Autor TASR
Paríž 7. júla (TASR) - Súd v Paríži v utorok oslobodil asistenta školy obvineného zo sexuálneho napadnutia detí v materskej škole. Išlo o prvý takýto verejný proces od série obvinení zo zneužívania, ktoré na jar otriasli francúzskou metropolou.
Ako pripomenula agentúra AFP, rodičia obvinili vychovávateľov a ďalšie osoby zodpovedné za deti mimo vyučovania – napríklad počas prestávok alebo pred odchodom domov – zo zlého zaobchádzania, ako aj fyzického či sexuálneho zneužívania zverených žiakov, píše TASR.
David G. (36), povolaním novinár na voľnej nohe, ktorý si prácou v materskej škole privyrábal, čelil obžalobe zo sexuálneho napadnutia deviatich detí vo veku od troch do piatich rokov a zo sexuálneho obťažovania dvoch kolegýň. K skutkom malo dôjsť v období od septembra 2024 do apríla 2025.
Obžalovaný, ktorý akékoľvek previnenie odmietal, bol v prípade obvinení zo sexuálneho napadnutia oslobodený pre existujúce pochybnosti. Súd mu však uložil osemmesačný podmienečný trest za sexuálne obťažovanie kolegýň.
Predsedajúci sudca pri zdôvodňovaní rozsudku uviedol, že výpovede detí mohli byť ovplyvnené ich rodičmi a že žiadny dospelý neoznámil sexuálne zneužívanie detí priamo v škole. Toto vyvolalo nahnevané reakcie zástupcov poškodených strán prítomných na súde.
Prokuratúra žiadala pre muža ročný trest odňatia slobody, ktorý by si mal obžalovaný odpykať pod elektronickým dohľadom bez možnosti podmienečného prepustenia.
V Paríži v poslednom období zaznamenali vlnu oznámení o podobných prípadoch. Primátor Emmanuel Grégoire, ktorý uviedol, že aj on bol v detstve sexuálne zneužitý počas školského plaveckého programu, v reakcii na túto situáciu oznámil desiatky prípadov dočasného vyradenia zamestnancov z výkonu práce a prisľúbil prijatie opatrení na elimináciu takéhoto násilia.
Od začiatku roka mesto dočasne pozastavilo výkon práce 132 školským asistentom, pričom 52 z nich čelí podozreniam zo sexuálneho zneužívania. Grégoire uviedol, že tento počet poukazuje na „systémový problém“.
Ako pripomenula agentúra AFP, rodičia obvinili vychovávateľov a ďalšie osoby zodpovedné za deti mimo vyučovania – napríklad počas prestávok alebo pred odchodom domov – zo zlého zaobchádzania, ako aj fyzického či sexuálneho zneužívania zverených žiakov, píše TASR.
David G. (36), povolaním novinár na voľnej nohe, ktorý si prácou v materskej škole privyrábal, čelil obžalobe zo sexuálneho napadnutia deviatich detí vo veku od troch do piatich rokov a zo sexuálneho obťažovania dvoch kolegýň. K skutkom malo dôjsť v období od septembra 2024 do apríla 2025.
Obžalovaný, ktorý akékoľvek previnenie odmietal, bol v prípade obvinení zo sexuálneho napadnutia oslobodený pre existujúce pochybnosti. Súd mu však uložil osemmesačný podmienečný trest za sexuálne obťažovanie kolegýň.
Predsedajúci sudca pri zdôvodňovaní rozsudku uviedol, že výpovede detí mohli byť ovplyvnené ich rodičmi a že žiadny dospelý neoznámil sexuálne zneužívanie detí priamo v škole. Toto vyvolalo nahnevané reakcie zástupcov poškodených strán prítomných na súde.
Prokuratúra žiadala pre muža ročný trest odňatia slobody, ktorý by si mal obžalovaný odpykať pod elektronickým dohľadom bez možnosti podmienečného prepustenia.
V Paríži v poslednom období zaznamenali vlnu oznámení o podobných prípadoch. Primátor Emmanuel Grégoire, ktorý uviedol, že aj on bol v detstve sexuálne zneužitý počas školského plaveckého programu, v reakcii na túto situáciu oznámil desiatky prípadov dočasného vyradenia zamestnancov z výkonu práce a prisľúbil prijatie opatrení na elimináciu takéhoto násilia.
Od začiatku roka mesto dočasne pozastavilo výkon práce 132 školským asistentom, pričom 52 z nich čelí podozreniam zo sexuálneho zneužívania. Grégoire uviedol, že tento počet poukazuje na „systémový problém“.