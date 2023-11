Súd OSN sa bude zaoberať žiadosťou Guyany v územnom spore s Venezuelou

Caracas 4. novembra (TASR) - Najvyšší súd OSN v piatok oznámil, že sa zíde 14. novembra, aby posúdil naliehavú žiadosť Guyany o zastavenie venezuelského referenda o tom, či má byť anektovaný región bohatý na ropu, na ktorý si robia nárok obe tieto juhoamerické krajiny.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Referendum je naplánované na 3. decembra napriek nevyriešenému územnému sporu na Medzinárodnom súdnom dvore (MSD) v holandskom Haagu, ktorý vo vyhlásení uviedol, že jeho jednodňové novembrové pojednávanie bude venované žiadosti susednej Guyany o naliehavé "predbežné opatrenia".



Medzinárodný súdny dvor zatiaľ nestanovil dátum pojednávania hlavného sporu.



Venezuela už desaťročia tvrdí, že oblasť Essequibo s rozlohou 160.000 kilometrov štvorcových, ktorú spravuje Guyana, by mala patriť do jej hraníc.



Podľa desať rokov starého sčítania ľudu tvorí tento región viac ako dve tretiny Guyany a žije v ňom 125.000 z jej 800.000 obyvateľov. Spor sa zintenzívnil, odkedy spoločnosť ExxonMobil v roku 2015 objavila v Essequibo ropu.



Guyana má najväčšie zásoby ropy na svete v prepočte na obyvateľa, zatiaľ čo jej väčší sused má celkovo najväčšie preukázané zásoby tejto komodity. Keďže sa spor vyostril, Venezuela nedávno oznámila, že o tejto otázke usporiada referendum, čo Guyana označila za nezákonný krok.



Začiatkom tohto týždňa sa Guyana obrátila na MSD so žiadosťou o "naliehavú ochranu" vo forme príkazu Venezuele, aby "nepokračovala" v plebiscite, ktorý je podľa nej súčasťou "zlovestného plánu na zabratie guyanského územia".



Guyana, bývalá holandská a britská kolónia, tvrdí, že jej hranice s Venezuelou boli stanovené arbitrážnym súdom v roku 1899.



Venezuela, ktorá je po neuznaných voľbách a potláčaní protivládnych protestov pod medzinárodnými sankciami, však tvrdí, že rieka Essequibo na východe regiónu tvorí prirodzené hranice, uznané v čase získania nezávislosti od Španielska.