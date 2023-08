Sud Ouest: Karol III. v septembri pricestuje do Paríža a Bordeaux

Londýn/Paríž 14. augusta (TASR) - Britský kráľ Karol III. v septembri pricestuje na oficiálnu návštevu Francúzska. Túto cestu plánoval už v marci, na napokon ju zrušili pre násilné protesty proti dôchodkovej reforme, ktoré v tom čase vypukli vo francúzskych mestách. V pondelok o tom informoval francúzsky denník Sud Ouest. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa francúzskych médií navštívi Karol III. s manželkou Kamilou mestá Paríž a Bordeaux – tak, ako bolo pôvodne plánované. Denník Sud Ouest uviedol, že návšteva britského monarchu by sa mala uskutočniť v dňoch 20. – 22. septembra.



Médiá poznamenali, že na konci septembra sa vo Francúzsku uskutoční aj niekoľko ďalších podujatí, ako napríklad návšteva pápeža Františka či Svetový pohár v rugby. Sud Ouest poznamenal, že Karola III. by mohol sprevádzať i jeho syn a následník trónu princ William a pri tej príležitosti si pozrieť zápas v rugby medzi Walesom a Fidži.



Agentúra AFP požiadala o vyjadrenie aj Elyzejský palác, ten sa však k prípadnej návšteve britského monarchu nevyjadril.



Karol III. mal pôvodne pricestovať do Francúzska v marci. Mala to byť jeho prvá zahraničná návšteva v pozícii britského panovníka. Francúzsky prezident Emmanuel Macron však návštevu zrušil, keďže v krajine sa v tom čase odohrávali násilné protesty proti jeho kontroverznej dôchodkovej reforme, ktorou sa mal vek odchodu do dôchodku zvýšiť zo 62 na 64 rokov.