Súd po rokoch rehabilitoval manželku a syna bývalého šéfa ÚV KSČ

Praha 10. júla (TASR) - Mestský súd v Prahe v stredu rehabilitoval manželku a syna bývalého generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) Rudolfa Slánského za to, že ich komunistický režim nezákonne zbavil osobnej slobody. Súd tak vyhovel návrhu politikovej dcéry Marty. Podľa stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Slánský bol v roku 1951 obvinený zo sprisahania proti republike a následne bol odsúdený na trest smrti. Prípad potom ovplyvňoval aj jeho rodinu. Manželka Josefa bola v roku 1952 niekoľko mesiacov väznená a vypočúvaná, ich syna Rudolfa zadržali v roku 1972 pre údajnú bližšie nešpecifikovanú protištátnu činnosť.



"Z uskutočneného dokazovania jednoznačne vyplynulo, že prinajmenšom od 1. marca do 30. apríla 1952 bola Josefa Slánská zbavená osobnej slobody vo väzobnej väznici Praha-Ruzyně v súvislosti s procesom s jej manželom, ktorý bol typickým komunistickým monsterprocesom," povedal predseda súdneho senátu Michal Roubíček.



Rudolf Slánský mladší bol v 60. rokoch členom KSČ, z ktorej ho v roku 1969 vylúčili za jeho angažovanie sa počas Pražskej jari. V období normalizácie pôsobil v disente, bol signatárom Charty 77. Po páde totalitného režimu bol veľvyslancom v Rusku, neskôr na Slovensku. Zomrel v roku 2006, jeho matka v roku 1995.



Podľa hovorcu Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleša Cimbalu je potrebné sa s podobnými prípadmi vysporiadať aj mnoho rokov spätne, aby sa vyjasnila pozícia do budúcnosti. "Klasické pravidlo hovorí, že ak poznáme svoju históriu a dokážeme sa s ňou vysporiadať, potom sa nebudeme rovnakých chýb dopúšťať v budúcnosti. Preto tieto rozhodnutia majú svoju oporu a hoci ide o deklaratórne rozhodnutie, ich význam pre celospoločenské uvedomenie, morálku spoločnosti, ale aj vývoj štátu a práva nie je možné umenšovať," dodal Cimbala.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)