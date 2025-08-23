< sekcia Zahraničie
Súd podmienečne neprepustil L.Menendeza,vo väzení je za vraždu rodičov
Deň predtým odmietol podmienečné prepustenie aj pre jeho mladšieho brata Erika.
Autor TASR
Los Angeles 23. augusta (TASR) - Americký súd v piatok zamietol podmienečné prepustenie Josepha Lylea Menendeza z väzenia. Deň predtým odmietol podmienečné prepustenie aj pre jeho mladšieho brata Erika. Obaja v roku 1989 zavraždili svojich rodičov v Beverly Hills, TASR o tom píše podľa agentúry AFP a AP.
„Josephovi (Lyleovi) Menendezovi bolo dnes na prvom pojednávaní zamietnuté podmienečné prepustenie na tri roky,“ uvádza sa v krátkom vyhlásení Kalifornského ministerstva pre nápravu a rehabilitáciu (CDCR).
Joseph má dnes 57 rokov, jeho brat Erik 54. Pojednávanie o ich podmienečnom prepustení umožnil súdny proces z mája tohto roka, ktorý im znížil pôvodný doživotný trest na 50 rokov s možnosťou podmienečného prepustenia.
Piatkové pojednávanie bolo neverejné, mohol sa ňom zúčastniť iba jeden reportér a trvalo 11 hodín. Konalo sa oddelene od štvrtkového pojednávania s Erikom. Obaja bratia sa na ňom zúčastnili prostredníctvom videohovoru z väznice v San Diegu. Súdna komisia ich vypočúvala v súvislosti so správaním sa vo väzení a postojom k vraždám.
„Nikdy nebudem môcť napraviť škodu a smútok, ktoré som spôsobil všetkým v mojej rodine,“ povedal Lyle Menendez. „Veľmi sa všetkých ospravedlňujem a budem to ľutovať navždy,“ dodal.
Na najnovšie rozhodnutie súdu nemala vplyv kampaň za ich prepustenie, ktorú vedie rodina, priatelia a niekoľko celebrít vrátane Kim Kardashianovej. Ich príbeh popisuje aj niekoľko dokumentárnych filmov a seriál na Netflixe.
Piatkové pojednávanie sa konalo krátko po výročí vraždy ich rodičov Joseho a Kitty Menendezových z roku 1989. Po vytvorení si alibi a snahe zakryť stopy Erik a Lyle päťkrát postrelili otca Joseho brokovnicou. Aj mama Kitty Menendezová zomrela na následky výstrelu z brokovnice, keď sa snažila odplaziť od svojich vrahov.
Bratia spočiatku obvinili zo smrti rodičov mafiu, ale v nasledujúcich mesiacoch svoju výpoveď niekoľkokrát zmenili. Erik, vtedy 18-ročný, sa k vraždám priznal svojmu terapeutovi. Dvojica potom tvrdila, že konala v sebaobrane po rokoch emocionálneho a sexuálneho zneužívania zo strany tyranského otca.
Podľa prokurátorov to bol cynický pokus získať veľký rodinný majetok.
