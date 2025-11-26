Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Súd poslal bývalého prezidenta Peru na 14 rokov do väzenia za korupciu

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vizcarru, ktorý ako prezident v rokoch 2018 až 2020 bojoval proti korupcii, súd uznal za vinného z prijatia úplatkov od stavebných spoločností.

Autor TASR
Lima 26. novembra (TASR) - Peruánsky súd v stredu odsúdil bývalého prezidenta krajiny Martína Vizcarru na 14 rokov väzenia za prijímanie úplatkov počas pôsobenia vo funkcii regionálneho guvernéra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Vizcarru, ktorý ako prezident v rokoch 2018 až 2020 bojoval proti korupcii, súd uznal za vinného z prijatia úplatkov od stavebných spoločností v rokoch 2011 až 2014, keď bol guvernérom juhoperuánskeho regiónu Moquegua.

Prokuratúra uviedla, že exprezident v tom čase prijal sumu v hodnote vyše 552.000 eur výmenou za zvýhodnenie týchto spoločností pri zadávaní verejných zákaziek. Prokuratúra pre Vizcarru pôvodne žiadala 15-ročný trest.

Vizcarra je najnovším v dlhom rade bývalých peruánskych prezidentov, ktorých odsúdili na trest odňatia slobody, väčšinou za korupciu. Počas celého procesu, ktorý sa začal v októbri 2024, tvrdil, že je nevinný.

Pridal sa tak k trom ďalším bývalým prezidentom – Pedrovi Castillovi (2021-22), Ollantovi Humalovi (2011-16) a Alejandrovi Toledovi (2001-06) –, ktorí už sú za mrežami v špeciálnom väzenskom zariadení pre bývalých vodcov v Lime.
