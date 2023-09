Súd poslal do väzby podozrivých v prípade prestrelky s políciou

Priština 26. septembra (TASR) – Kosovský súd v utorok poslal do väzby dvoch mužov podozrivých z účasti na prestrelke s políciou, ktorá sa v nedeľu odohrala neďaleko hranice so Srbskom, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Rozhodnutie prišlo niekoľko dní po tom, ako pri prepade a následnej prestrelke neďaleko kláštora v kosovskom meste Banjska (albánsky Bajskë) zabili policajta. Tento incident je jedným z najvážnejších za niekoľko uplynulých rokov.



"Súd v Prištine rozhodol o 30-dňovej väzbe pre dvoch zadržaných, ktorí sú podozriví zo závažných zločinov proti ústavnému poriadku a bezpečnosti Kosovskej republiky a spáchania teroristických činov," uviedla pre AFP hovorkyňa súdu Mirlinda Gashiová. Tretieho podozrivého umiestnili do väzby už v pondelok, osud ďalších účastníkov incidentu nie je známy. Podľa kosovských úradov najmenej šesť osôb uniklo cez hranice do Srbska.



Srbské úrady vyhlásili na stredu štátny smútok "na pripomenutie tragických udalostí v Kosove". K obdobnému kroku vyzvala aj najväčšia srbská strana v Kosove, ktorá si tak chce pripomenúť pamiatku strelcov zabitých pri potýčkach.



Nedeľňajší útok prišiel po neúspechu rokovaní lídrov Srbska a Kosova vedených s cieľom zlepšiť vzťahy medzi oboma stranami. Napätie na severe Kosova však narastá už niekoľko mesiacov, odkedy v štyroch mestách obývaných srbskou väčšinou vymenovali za starostov etnických Albáncov. Vyvolalo to násilné protesty, počas ktorých utrpelo zranenia aj viac ako 30 príslušníkov mierových síl NATO.



Napätie medzi Kosovom a Srbskom panuje od konca 90. rokov, keď počas vojny proti sebe bojovali srbské jednotky a albánski povstalci. Násilnosti pokračujú i po tom, ako Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska.