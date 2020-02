Súd poslal do väzenia rodičov, ktorí nechali zomrieť neplnoletú dcéru

Viedeň 13. februára (TASR) - Súd v rakúskom meste Krems rozhodol v stredu o potrestaní manželskej dvojice, ktorú uznal za vinnú z hrubého zanedbania starostlivosti o zdravie neplnoletej dcéry s následkom smrti. Dievča zomrelo vlani v septembri vo veku 13 rokov po tom, ako mu rodičia nenechali liečiť chronický zápal pankreasu.



Na základe zatiaľ neprávoplatného rozsudku majú obaja manželia stráviť vo väzení päť rokov, informovala tlačová agentúra APA.



Stav dievčaťa bol kritický už v roku 2017, na čo ho po zásahu okresnej samosprávy v Kremse previezli do nemocnice vo Viedni. Tam lekári diagnostikovali chronickú pankreatitídu, otec si však i napriek ich varovaniam zakrátko vyžiadal prepustenie dcéry do domácej starostlivosti.



Rodičia - nemeckí občania s uzbeckými a kazašskými koreňmi - neskôr už svoje dieťa nezverili do lekárskej starostlivosti, hoci choroba podľa prokuratúry ďalej postupovala. V polovici septembra 2019 sa stav dievčaťa vyhrotil, až sa nakoniec neprebralo z tzv. diabetickej kómy. Namiesto privolania lekára sa rodičia spoliehali na svoju vieru.



Podľa výpovede otca rodiny, ktorá sa hlási ku konzervatívnej náboženskej skupine, odvoz k lekárovi odmietalo aj samotné dievča trpiace chorobou, pričom údajne tvrdilo, že "ak ho Boh neuzdraví, chce ísť do neba".



Spoliehanie sa na uzdravenie Bohom priznala aj matka, ktorá však dodala, že dnes by už v porovnateľnej situácii privolala lekára.