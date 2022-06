Súd poslal hlavu mexickej sekty za mreže kvôli zneužívaniu detí

Mexiko 9. júna (TASR) - Kalifornský najvyšší súd poslal vodcu početnej mexickej sekty Naasóna Joaquína Garcíu na 16 rokov do väzenia za sexuálne zneužívanie maloletých. García sa pred sudcom priznal k vine v troch bodoch obžaloby. Vo štvrtok o tom informovala zástupkyňa generálneho prokurátora Patricia Fuscová, píše denník The Guardian.



Sekta La Luz del Mundo (Svetlo sveta) má na celom svete päť miliónov prívržencov. Jej predstaviteľ García sa podľa kalifornskej prokuratúry vyhlasoval za Ježišovho "apoštola", pričom svoju spirituálnu nadvládu zneužíval na to, aby mohol mať pohlavný styk s dievčatami a mladými ženami. Hovoril im, že to bude viesť k ich spáse, a ak neposlúchnu, budú zatratené.



"Nikdy ma neprestane udivovať, čo všetko dokážu ľudia v mene náboženstva urobiť a koľko ľudských životov sa dá zničiť," vyhlásil sudca Ronald Coen, pričom označil Garcíu za sexuálneho predátora.



García uzatvoril s prokuratúrou dohodu o vine a treste. Pred súdom sa priznal k vynucovaniu orálneho sexu a k zneužívaniu 15-ročného dieťaťa, za čo prokuratúra recipročne stiahla obvinenia zo znásilňovania detí a žien, z obchodovania s ľuďmi a z detskej pornografie.



Sekta La Luz del Mundo svojmu lídrovi vyjadrila podporu, pričom uviedla, že "apoštol Ježiša Krista nemal inú možnosť, len s veľkou bolesťou pristúpiť na túto dohodu, aby ochránil svoju cirkev a rodinu".