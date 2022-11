Súd poslal Holmesovú na 11 rokov do väzenia za podvody a sprisahanie

San José 19. novembra (TASR) - Zakladateľka a bývalá šéfka americkej firmy Theranos Elizabeth Holmesová bola v piatok odsúdená na 11 rokov a 3 mesiace väzenia za podvod voči investorom, zákazníkom a pacientom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Sudca okresného súdu v San José v Kalifornii Edward Davila podnikateľku odsúdil v troch bodoch investičného podvodu a v jednom bode sprisahania. Holmesová, ktorá je tehotná, má nastúpiť do väzenia v apríli budúceho roka. Trest odňatia slobody je nižší ako 15 rokov, ktoré pre ňu požadoval prokurátor.



Holmesová krátko pred vynesením rozsudku so slzami v očiach pred súdom vyhlásila: "Som zdrvená z toho, ako som zlyhala. Počas posledných rokov som každý deň cítila hlbokú ľútosť nad tým, čím si ľudia kvôli mojim chybám prešli," povedala a ospravedlnila sa zamestnancom Theranosu, ako aj dotknutým pacientom.



Zakladateľku spoločnosti Theranos zo Silicon Valley súd už v januári uznal vinnou v súvislosti s podvodmi, vďaka ktorým dosiahla hodnota spoločnosti Theranos v roku 2014 až deväť miliárd dolárov.



Holmesová viac ako 15 rokov presviedčala investorov, že jej spoločnosť vyvinula novú technológiu krvných testov, ktorá prinesie revolúciu v medicíne. Medzi najväčších investorov Theranosu patrili napríklad mediálny magnát Rupert Murdoch či miliardárska rodina bývalej americkej ministerky školstva Betsy DeVosovej. V predstavenstve spoločnosti pôsobili aj bývalý šéf americkej diplomacie Henry Kissinger a exminister obrany James Mattis.



Denník The Wall Street Journal však v roku 2015 informoval, že spoločnosť svojim "revolučným" prístrojom vyhodnocovala len približne desiatku zo stoviek diagnostických testov, ktoré mala v ponuke, pričom ich výsledky boli podľa vtedajších zamestnancov nespoľahlivé. Zvyšok krvných testov vyhodnocovali zamestnanci Theranosu pomocou tradičných, existujúcich technológií od iných firiem.