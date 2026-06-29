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Súd poslal muža na doživotie za vraždu bývalej priateľky v roku 1984
Obžalovaný sa k uškrteniu 19-ročnej zdravotnej sestry Marie Köhlerovej v jej izbe 30. júla 1984 priznal.
Autor TASR
Berlín 29. júna (TASR) - Nemecký súd odsúdil v pondelok 67-ročného muža na doživotie za vraždu svojej bývalej priateľky, ktorú spáchal pred viac ako štyridsiatimi rokmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Obžalovaný sa k uškrteniu 19-ročnej zdravotnej sestry Marie Köhlerovej v jej izbe 30. júla 1984 priznal. „Hlboko to ľutujem,“ uviedol vo svojom záverečnom prejave. Vraždu, podľa vlastných slov, neplánoval. Sudca uviedol, že obeť nemala šancu sa brániť.
Prokuratúra sa domnievala, že za vraždou bol hnev a žiarlivosť. Köhlerová sa s mužom totiž rozišla a začala sa stretávať s americkým vojakom nasadeným v nemeckej spolkovej krajine Hesensko. Podľa prokurátora Jürgena Bundschuha obžalovaný konal s úmyslom zabiť.
Obhajoba žiadala 67-ročného muža oslobodiť, nakoľko podľa nej išlo o zabitie z nedbanlivosti, ktoré vie byť v Nemecku po rokoch premlčané. Obžalovaný si údajne ku Köhlerovej prišiel po veci a následne sa pohádali.
Obžalovaný po vražde utiekol do Turecka. Do Nemecka sa údajne vrátil približne v polovici roka 1998 pod iným menom a s nemeckou manželkou, s ktorou sa v Turecku zosobášil. O šestnásť rokov sa opäť vrátil do Turecka.
Muž prišiel o svoje turecké občianstvo po tom, čo tam odmietol absolvovať vojenskú službu. Koncom roka 2024 vyšetrovatelia opäť otvorili jeho prípad a vystopovali ho v Turecku. Do Nemecka ho vydali vlani v septembri a až do vynesenia rozsudku bol vo väzbe.
Obžalovaný sa k uškrteniu 19-ročnej zdravotnej sestry Marie Köhlerovej v jej izbe 30. júla 1984 priznal. „Hlboko to ľutujem,“ uviedol vo svojom záverečnom prejave. Vraždu, podľa vlastných slov, neplánoval. Sudca uviedol, že obeť nemala šancu sa brániť.
Prokuratúra sa domnievala, že za vraždou bol hnev a žiarlivosť. Köhlerová sa s mužom totiž rozišla a začala sa stretávať s americkým vojakom nasadeným v nemeckej spolkovej krajine Hesensko. Podľa prokurátora Jürgena Bundschuha obžalovaný konal s úmyslom zabiť.
Obhajoba žiadala 67-ročného muža oslobodiť, nakoľko podľa nej išlo o zabitie z nedbanlivosti, ktoré vie byť v Nemecku po rokoch premlčané. Obžalovaný si údajne ku Köhlerovej prišiel po veci a následne sa pohádali.
Obžalovaný po vražde utiekol do Turecka. Do Nemecka sa údajne vrátil približne v polovici roka 1998 pod iným menom a s nemeckou manželkou, s ktorou sa v Turecku zosobášil. O šestnásť rokov sa opäť vrátil do Turecka.
Muž prišiel o svoje turecké občianstvo po tom, čo tam odmietol absolvovať vojenskú službu. Koncom roka 2024 vyšetrovatelia opäť otvorili jeho prípad a vystopovali ho v Turecku. Do Nemecka ho vydali vlani v septembri a až do vynesenia rozsudku bol vo väzbe.