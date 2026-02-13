< sekcia Zahraničie
Súd poslal muža na šesť rokov do väzenia za špionáž pre Rusko
Stavebný manažér podľa súdu nezákonne zbieral informácie o umiestnení lotyšských vojenských zariadení, infraštruktúry, skladov zbraní a jednotiek NATO umiestnených v tejto pobaltskej krajine.
Autor TASR
Riga 13. februára (TASR) - Súd v Lotyšsku odsúdil muža na šesť rokov väzenia za špionáž pre ruskú vojenskú spravodajskú službu GRU. Informovali o tom v piatok lotyšské médiá, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Štátneho príslušníka Lotyšska, ktorého polícia zadržala v auguste 2025, obvinili z poskytovania informácií GRU. Podľa tamojšej tlačovej agentúry LETA bol verdikt súdu dosiahnutý po dohode medzi súdom a obžalovaným. Tento muž podľa prokuratúry konal z ideologických dôvodov.
Stavebný manažér podľa súdu nezákonne zbieral informácie o umiestnení lotyšských vojenských zariadení, infraštruktúry, skladov zbraní a jednotiek NATO umiestnených v tejto pobaltskej krajine. S GRU údajne komunikoval prostredníctvom platformy Telegram.
Spravodajský web Baltic News Network (BNN) informoval, že vzhľadom na čas, ktorý muž už strávil vo vyšetrovacej väzbe a ktorý sa započítava do trestu odňatia slobody, si bude musieť odpykať vo väzení päť rokov a šesť mesiacov.
