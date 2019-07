Súd poslal pre vraždu aktivistky Grigorievovej do väzby jej známeho

Vyšetrovatelia pôvodne podľa agentúry pracovali s viacerými verziami vraždy Grigorievovej vrátane motívu súvisiaceho s jej verejnou činnosťou.

Moskva 26. júla (TASR) - Petrohradský súd vyhovel v prípade vraždy známej miestnej aktivistky Jeleny Grigorievovej žiadosti vyšetrovateľov a poslal do väzby jej známeho. S odvolaním sa na informácie jednotnej tlačovej služby mestských súdov o tom v piatok informovala agentúra Interfax.



V súvislosti s podozrením z vraždy Grigorievovej zadržali občana Kirgizska Davrona Muchamedova.



Vyšetrovatelia pôvodne podľa agentúry pracovali s viacerými verziami vraždy Grigorievovej vrátane motívu súvisiaceho s jej verejnou činnosťou. Momentálne sa však prikláňajú k verzii, podľa ktorej mal motív vraždy osobný charakter.



Z doterajších výsledkov vyšetrovania vyplýva, že podozrivý aj obeť boli známi. Muchamedov sa podľa hlavnej verzie vyšetrovania v noci 21. júla pod vplyvom alkoholu pohádal s Grigorievovou, pričom ju následne osemkrát bodol nožom do chrbta a do oblasti tváre. Aktivistka zraneniam na mieste podľahla.