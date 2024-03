Súd poslal ženu na osem dní do väzenia; na hárok napísala: Nie vojne

Moskva 20. marca (TASR) - Súd v Rusku v stredu odsúdil ženu na osem dní väzenia za to, že na hlasovací lístok počas víkendových prezidentských volieb fixkou napísala "Nie vojne" - na protest proti ruskej invázii na Ukrajinu. Podľa súdu tým poškodila štátny majetok a zdiskreditovala ruskú armádu, informuje agentúra AFP.



Dlhoročný šéf Kremľa Vladimir Putin si víťazstvom vo voľbách, v ktorých nemal skutočného súpera, zaistil už piate funkčné obdobie. Podľa AFP si tak svoj vyše 20-ročný mandát predĺžil aspoň do roku 2030.



Počas volieb dochádzalo v Rusku k ničeniu volebných hárkov - niektorí voliči sa dokonca pokúsili podpáliť volebné miestnosti a poliať volebné urny farbou. Putin vo svojom víťaznom prejave varoval, že s Rusmi, ktorí sa niečoho takého dopustili, sa bude treba vysporiadať.



Okresný súd v Petrohrade v stredu nariadil Alexandre Čiriatievovej osem dní odňatia slobody. Uznal ju vinnou z výtržníctva a za "diskreditáciu ruských ozbrojených síl" jej uložil pokutu 40.000 rubľov (440 dolárov).



"Čiriatievová vzala hlasovací lístok a červenou fixkou napísala na zadnú stranu hlasovacieho lístka 'Nie vojne' predtým, než ho vhodila do volebnej urny," objasnil súd s tým, že týmto spôsobom poškodila štátny majetok.



Podľa súdu k jej počinu došlo v nedeľu, v posledný deň prezidentských volieb, keď ruské opozičné skupiny vyzvali na protesty proti voľbám, v ktorých bolo Putinovo víťazstvo jednoznačné, píše AFP.



Spojené štáty, Nemecko, Británia a iné krajiny deklarovali, že hlasovanie nebolo ani slobodné, ani spravodlivé, a to aj kvôli väzneniu politických oponentov Kremľa a cenzúre. Ruské vedenie na takúto kritiku reagovalo tvrdením, že pokusy Západu vykresliť voľby ako nelegitímne sú absurdné.