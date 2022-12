Súd potvrdil bývalému poslancovi SPD trest za výrok o pseudokoncentrák

Praha 6. decembra (TASR) - Odvolací Mestský súd v Prahe potvrdil bývalému poslancovi hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Miloslavovi Roznerovi polročný podmienečný trest s odkladom na jeden rok za jeho výrok o rómskom koncentračnom tábore v obci Lety. Podľa právoplatného rozsudku sa dopustil spochybňovania genocídy, keď tábor označil za "neexistujúci pseudokoncentrák", informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe informácií stanice ČT24.



"Áno, nie som taký odborník na kultúru ako napríklad pán exminister Herman, ale určite by som nikdy nevyhodil z okna pol miliardy na likvidáciu fungujúcej firmy pre neexistujúci pseudokoncentrák," povedal podľa žalobcu na zjazde hnutia SPD v roku 2017 exposlanec. Štátny zástupca tvrdí, že tým verejne relativizoval nacistické zločiny a spochybňoval utrpenie osôb rómskeho etnika.



Rozner výrokmi reagoval na zámer vtedajšej vlády (tvorenej stranami ČSSD, ANO a KDÚ-ČSL), ktorá chcela odkúpiť prasaciu farmu v obci Lety, kde stál v minulosti rómsky koncentračný tábor. Polícia ho za výroky chcela stíhať ešte v roku 2018, v tom čase bol však poslancom a Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR ho na stíhanie nevydala. V ďalších voľbách mandát neobhájil, polícia ho preto začala stíhať.



Bývalý poslanec počas utorkového pojednávania svoje výroky oľutoval a uviedol, že nimi nikdy nechcel spochybňovať rómsky holokaust. K Mestskému súdu sa odvolal proti trestu aj proti svojej vine, ktorú odmieta. So svojím právnym zástupcom požadovali, aby súd v prípade doplnil dokazovanie. Predsedníčka senátu to však nepovažovala za opodstatnené. Žalobca udelený trest pokladá za čisto výchovný.



Štát prasaciu farmu v obci Lety nakoniec odkúpil a rozhodol o jej demolácii zo svojich prostriedkov. Búranie začalo tohto roku v júli. Na mieste by mal vzniknúť pamätník obetí holokaustu Rómov a Sintov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)