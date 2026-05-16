Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. máj 2026Meniny má Svetozár
< sekcia Zahraničie

Súd potvrdil obmedzenia krátkodobých prenájmov vo Florencii

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Turizmus vo Florencii v súčasnosti zaznamenáva viac ako desať miliónov prenocovaní ročne.

Autor TASR
Florencia 16. mája (TASR) - Obmedzenia týkajúce sa rekreačných ubytovaní, ktoré v minulom roku schválilo mesto Florencia, sú v súlade so zákonom. Správny súd v Toskánsku v piatok (15. 5.) potvrdil prísne pravidlá, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo minulý rok a zároveň podporil talianske mestá v ich boji proti masovému cestovnému ruchu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Turizmus vo Florencii v súčasnosti zaznamenáva viac ako desať miliónov prenocovaní ročne. Súd zamietol približne sto sťažností podnikateľov a organizácií cestovného ruchu proti nariadeniu z roku 2025. Predpisy zakazujú nové krátkodobé prenájmy na turistické účely v centre Florencie, ktoré sa nachádza a zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Už existujúce rekreačné byty môžu naďalej fungovať, v budúcnosti však ich majitelia budú musieť požiadať každých päť rokov o novú licenciu. Sudcovia potvrdili aj zákaz schránok na kľúče, ktoré boli v starom meste masovo umiestňované pri dverách alebo na fasádach budov. Tieto schránky umožňujú dovolenkárom prístup do rekreačných bytov bez osobného kontaktu s prenajímateľmi.

Súd potvrdil, že samosprávy majú právo vytvárať rovnováhu medzi bývaním a politikou cestovného ruchu bez porušenia vlastníckych práv alebo ústavy, uviedla primátorka Florencie Sara Funarová.
.

Neprehliadnite

Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď

M. KALIŇÁK: Nové eurofondy pre samosprávy budú, ak pripravíme reformy

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR