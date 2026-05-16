Súd potvrdil obmedzenia krátkodobých prenájmov vo Florencii
Autor TASR
Florencia 16. mája (TASR) - Obmedzenia týkajúce sa rekreačných ubytovaní, ktoré v minulom roku schválilo mesto Florencia, sú v súlade so zákonom. Správny súd v Toskánsku v piatok (15. 5.) potvrdil prísne pravidlá, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo minulý rok a zároveň podporil talianske mestá v ich boji proti masovému cestovnému ruchu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Turizmus vo Florencii v súčasnosti zaznamenáva viac ako desať miliónov prenocovaní ročne. Súd zamietol približne sto sťažností podnikateľov a organizácií cestovného ruchu proti nariadeniu z roku 2025. Predpisy zakazujú nové krátkodobé prenájmy na turistické účely v centre Florencie, ktoré sa nachádza a zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Už existujúce rekreačné byty môžu naďalej fungovať, v budúcnosti však ich majitelia budú musieť požiadať každých päť rokov o novú licenciu. Sudcovia potvrdili aj zákaz schránok na kľúče, ktoré boli v starom meste masovo umiestňované pri dverách alebo na fasádach budov. Tieto schránky umožňujú dovolenkárom prístup do rekreačných bytov bez osobného kontaktu s prenajímateľmi.
Súd potvrdil, že samosprávy majú právo vytvárať rovnováhu medzi bývaním a politikou cestovného ruchu bez porušenia vlastníckych práv alebo ústavy, uviedla primátorka Florencie Sara Funarová.
