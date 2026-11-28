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Súd potvrdil rozhodnutie umožňujúce protest pred Ústavným súdom
Desaťročný spor hlavných poľských politických strán o obsadenie sudcov Ústavného súdu sa v posledných týždňoch zdramatizoval.
Autor TASR
Varšava 28. novembra (TASR) – Odvolací súd vo Varšave zamietol v sobotu sťažnosť magistrátu hlavného mesta proti verdiktu, ktorý umožňuje organizátorom protestu pred sídlom Ústavného súdu pokračovať v demonštrácii trvajúcej už niekoľko týždňov. Informovala o tom agentúra PAP, píše TASR.
Varšavský magistrát chcel protest ukončiť a v stredu odmietol predĺžiť povolenie na zhromaždenie, čo by znamenalo, že by sa muselo skončiť 30. novembra. Organizátori to však napadli na Okresnom súde vo Varšave, ktorý ich odvolaniu vo štvrtok vyhovel. Demonštrácia tak môže trvať až do 5. januára. Mesto v piatok podalo proti tomuto verdiktu sťažnosť.
Primátor metropoly Rafal Trzaskowski v reakcii na sobotňajšie oznámenie súdu uviedol, že rozhodnutie rešpektuje. „Každý, kto rešpektuje súdy len vtedy, keď mu verdikt vyhovuje, ich v skutočnosti nerešpektuje,“ zdôraznil na sieti X.
Desaťročný spor hlavných poľských politických strán o obsadenie sudcov Ústavného súdu sa v posledných týždňoch zdramatizoval. Koncom októbra skupina sudcov TK pod vedením Anny Korwinovej-Piotrowskej oznámila dočasné suspendovanie predsedu súdu Bogdana Swieczkowského, spojenca bývalej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS), a jeho podpredsedu.
Pôvodné vedenie súdu tento krok odmietlo ako protiprávny a podporili ho aj opoziční politici a poľský prezident Karol Nawrocki, ktorý odmietol prijať prísahu viacerých sudcov TK nedávno zvolených parlamentom. Pravicoví politici a ich stúpenci začali protest pred budovou súdu a žiadajú návrat Swieczkowského do funkcie.
Vládna koalícia ostro kritizuje zhromaždenia pred Ústavným súdom, ktoré sa podľa jej politikov premenili na akési festivalové podujatie – spolu s pódiom, hudobnými vystúpeniami a predajom marketingového tovaru pravicovej stanice TV Republika.
Okresný súd vo štvrtok zamietol tvrdenia magistrátu, že organizátori nesplnili formálne kritériá týkajúce sa povinných oznámení. Podľa rozhodnutia tiež primátor nepreukázal tvrdenia, že zhromaždenie by mohlo predstavovať ohrozenie života, zdravia alebo majetku vo významnom rozsahu.
Trzaskowski následne ohlásil sťažnosť s tým, že „ide o obyvateľov a záchranné služby, ktoré musia prejsť cez Aleju Szucha“. „Sloboda zhromažďovania - áno. Blokovanie ulice viac ako mesiac - nie,“ napísal na sieti X.
Varšavský magistrát chcel protest ukončiť a v stredu odmietol predĺžiť povolenie na zhromaždenie, čo by znamenalo, že by sa muselo skončiť 30. novembra. Organizátori to však napadli na Okresnom súde vo Varšave, ktorý ich odvolaniu vo štvrtok vyhovel. Demonštrácia tak môže trvať až do 5. januára. Mesto v piatok podalo proti tomuto verdiktu sťažnosť.
Primátor metropoly Rafal Trzaskowski v reakcii na sobotňajšie oznámenie súdu uviedol, že rozhodnutie rešpektuje. „Každý, kto rešpektuje súdy len vtedy, keď mu verdikt vyhovuje, ich v skutočnosti nerešpektuje,“ zdôraznil na sieti X.
Desaťročný spor hlavných poľských politických strán o obsadenie sudcov Ústavného súdu sa v posledných týždňoch zdramatizoval. Koncom októbra skupina sudcov TK pod vedením Anny Korwinovej-Piotrowskej oznámila dočasné suspendovanie predsedu súdu Bogdana Swieczkowského, spojenca bývalej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS), a jeho podpredsedu.
Pôvodné vedenie súdu tento krok odmietlo ako protiprávny a podporili ho aj opoziční politici a poľský prezident Karol Nawrocki, ktorý odmietol prijať prísahu viacerých sudcov TK nedávno zvolených parlamentom. Pravicoví politici a ich stúpenci začali protest pred budovou súdu a žiadajú návrat Swieczkowského do funkcie.
Vládna koalícia ostro kritizuje zhromaždenia pred Ústavným súdom, ktoré sa podľa jej politikov premenili na akési festivalové podujatie – spolu s pódiom, hudobnými vystúpeniami a predajom marketingového tovaru pravicovej stanice TV Republika.
Okresný súd vo štvrtok zamietol tvrdenia magistrátu, že organizátori nesplnili formálne kritériá týkajúce sa povinných oznámení. Podľa rozhodnutia tiež primátor nepreukázal tvrdenia, že zhromaždenie by mohlo predstavovať ohrozenie života, zdravia alebo majetku vo významnom rozsahu.
Trzaskowski následne ohlásil sťažnosť s tým, že „ide o obyvateľov a záchranné služby, ktoré musia prejsť cez Aleju Szucha“. „Sloboda zhromažďovania - áno. Blokovanie ulice viac ako mesiac - nie,“ napísal na sieti X.