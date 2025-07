Súd potvrdil zrušenie dohody s údajným strojcom útokov z 11. septembra

Washington 11. júla (TASR) - Federálny odvolací súd v USA v piatok potvrdil zrušenie dohody o vine a treste, ktorá by umožnila údajnému strojcovi útokov z 11. septembra 2001 Chálidovi Šajchovi Muhammadovi dostať doživotný trest a vyhnúť sa vojenskému súdnemu procesu, v ktorom by mu hrozil trest smrti. Súd tak odobril postup ministra obrany, ktorý dohodu pred necelým rokom zrušil. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Odvolací súd vo Washingtone svojím rozhodnutím zrušil pokus obhajoby ukončiť stíhanie Chálida Šajcha Muhammada a ďalších dvoch obžalovaných v rámci vojenského súdneho procesu.



Dohodu o vine a treste ponúkol obžalovaným vlani vojenský prokurátor, pod ktorého spadajú prípady väznených osôb na základni Guantánamo na Kube. Muži dohodu podpísali v júli, avšak v auguste zasiahol vtedajší demokratický minister obrany Lloyd Austin a aj na popud republikánskych kongresmanov dohodu zrušil.



Vojenský sudca však neskôr rozhodol, že Austin nemal právomoc takto dohodu zrušiť. Toto stanovisko koncom roka potvrdila aj odvolacia vojenská súdna komisia.



Teraz sa prípadom zaoberal trojčlenný senát civilného odvolacieho súdu a ten rozhodol pomerom hlasov dva k jednému, že Austin predsa len mohol dohodu o vine a treste zrušiť.



„Minister v rámci svojich právomocí rozhodol, že rodiny a americká verejnosť si zaslúžia, aby sa tieto vojenské súdne procesy uskutočnili,“ napísali sudkyne Patricia Millettová a Neomi Raová, ktoré hlasovali v prospech Austinovho kroku. Opačný názor, avšak v rámci súdneho senátu menšinový, mal sudca Robert Wilkins, ktorý označil prístup svojich kolegýň za nepochopiteľný. Dodal, že k prípadu sa podľa neho mali postaviť tak, ako to už predtým urobili vojenské súdy, ktoré sa riadia vojenskými pravidlami.



Obhajca jedného z obžalovaných Walída Muhammada Sáliha Mubáraka bin Atáša hneď po vynesení verdiktu avizoval, že sa proti nemu odvolá, pričom zvažuje aj podanie na Najvyšší súd Spojených štátov.



Chálid Šajch Muhammad, údajný člen teroristickej siete al-Káida, je najznámejším väzňom v americkom zadržiavacom zariadení na Guantáname. Je obvinený zo zosnovania teroristického útoku, pri ktorom po náraze teroristami unesených lietadiel do budov Svetového obchodného centra a Pentagónu zahynulo takmer 3000 ľudí.