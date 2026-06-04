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Súd povolil Kanyemu Westovi odohrať koncerty v Holandsku
West v máji 2025 vydal pieseň s názvom „Heil Hitler“ pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne.
Autor TASR
Amsterdam 4. júna (TASR) - Amsterdamský súd povolil americkému raper Kanyemu Westovi odohrať koncerty v Holandsku. Dve vystúpenia naplánované na budúci týždeň podľa súdu nie sú ohrozením pre verejný poriadok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Naliehavú žalobu podala organizácia Ústredná židovská rada. Tvrdila, že West, známy aj ako Ye, by mal byť vykázaný z Holandska za to, že vyjadril obdiv k nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi a predával tričká s nacistickou symbolikou.
Okresný súd v Amsterdame dospel k záveru, že nie je dôvod na to, aby mal Ye zakázané vystupovať. „Nič nenasvedčuje tomu, že by Westova prítomnosť v najbližších dňoch viedla ku konkrétnemu ohrozeniu verejného poriadku,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Ústredná židovská rada vyjadrila z rozsudku sklamanie. Podľa jej predsedu Chanana Hertzbergera verdikt naznačuje, že „je v poriadku, ak je človek antisemita“.
West v máji 2025 vydal pieseň s názvom „Heil Hitler“ pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. Napriek tomu, že odvtedy opakovane vyjadril ľútosť nad svojimi výrokmi, z ktorých vinil svoju bipolárnu poruchu, mu v uplynulých mesiacoch zakázali vstup do viacerých európskych krajín. Neúspešne sa o to usilovali aj holandskí poslanci.
Štyridsaťosemročný raper vystúpi 6. a 8. júna v aréne GelreDome v meste Arnhem približne 100 kilometrov juhovýchodne od Amsterdamu. Podľa webovej stránky arény to budú jeho prvé európske vystúpenia od roku 2014. Organizátori tvrdia, že sa predalo 70.000 lístkov.
West mal v júli vystúpiť počas všetkých troch večerov na festivale Wireless vo Finsbury Parku v Londýne v rámci európskeho turné. Britská vláda mu však zakázala vstup do krajiny, čo malo za následok zrušenie celého festivalu. Na jeho sobotňajší a vôbec prvý koncert v Turecku prišlo viac než 100.000 fanúšikov.
Naliehavú žalobu podala organizácia Ústredná židovská rada. Tvrdila, že West, známy aj ako Ye, by mal byť vykázaný z Holandska za to, že vyjadril obdiv k nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi a predával tričká s nacistickou symbolikou.
Okresný súd v Amsterdame dospel k záveru, že nie je dôvod na to, aby mal Ye zakázané vystupovať. „Nič nenasvedčuje tomu, že by Westova prítomnosť v najbližších dňoch viedla ku konkrétnemu ohrozeniu verejného poriadku,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Ústredná židovská rada vyjadrila z rozsudku sklamanie. Podľa jej predsedu Chanana Hertzbergera verdikt naznačuje, že „je v poriadku, ak je človek antisemita“.
West v máji 2025 vydal pieseň s názvom „Heil Hitler“ pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. Napriek tomu, že odvtedy opakovane vyjadril ľútosť nad svojimi výrokmi, z ktorých vinil svoju bipolárnu poruchu, mu v uplynulých mesiacoch zakázali vstup do viacerých európskych krajín. Neúspešne sa o to usilovali aj holandskí poslanci.
Štyridsaťosemročný raper vystúpi 6. a 8. júna v aréne GelreDome v meste Arnhem približne 100 kilometrov juhovýchodne od Amsterdamu. Podľa webovej stránky arény to budú jeho prvé európske vystúpenia od roku 2014. Organizátori tvrdia, že sa predalo 70.000 lístkov.
West mal v júli vystúpiť počas všetkých troch večerov na festivale Wireless vo Finsbury Parku v Londýne v rámci európskeho turné. Britská vláda mu však zakázala vstup do krajiny, čo malo za následok zrušenie celého festivalu. Na jeho sobotňajší a vôbec prvý koncert v Turecku prišlo viac než 100.000 fanúšikov.