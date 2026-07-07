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Súd povolil manželke španielskeho premiéra vycestovať do Londýna
Sudca Juan Carlos Peinado minulý mesiac označil Gómezovú za rizikovú z hľadiska možného úteku a nariadil zadržanie jej pasu.
Autor TASR
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Madrid 7. júla (TASR) - Španielsky súd v pondelok povolil Maríi Begoni Gómezovej, manželke premiéra Pedra Sáncheza, vycestovať do Londýna na promóciu ich dcéry. Gómezová mala pritom v rámci vyšetrovania korupčnej kauzy zakázané opustiť krajinu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Sudca po dvojročnom vyšetrovaní nariadil, aby sa Gómezová postavila pred súd pre podozrenia z obchodovania s vplyvom (nepriamej korupcie), sprenevery, korupcie v obchodnom styku a z nezákonného privlastnenia si finančných prostriedkov. Ide o jeden z viacerých škandálov, ktoré ohrozujú ľavicovú vládu jej manžela, píše francúzska agentúra.
Sudca Juan Carlos Peinado minulý mesiac označil Gómezovú za rizikovú z hľadiska možného úteku a nariadil zadržanie jej pasu. Vyšší súd teraz posudzuje jeho príkaz na začatie súdneho procesu, ktorého termín zatiaľ neurčili.
Madridský súd však rozhodol, že Gómezová môže výnimočne dostať svoj pas na cestu do Londýna v dňoch 8. až 10. júla. No zamietol jej žiadosť sprevádzať Sáncheza na summite NATO v Ankare, ktorý sa koná v utorok a stredu.
„Turecko nepatrí do priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Európskej únie, v ktorom je uľahčená policajná a justičná spolupráca v trestných veciach,“ uvádza sa v rozhodnutí. Súd dodal, že Gómezová bola na summit pozvaná „z dôvodov medzinárodnej inštitucionálnej zdvorilosti bez toho, aby na ňom mala aktívnu úlohu,“ a svoj pas musí vrátiť do 13. júla.
Vyšetrovanie jej prípadu je zamerané na vytvorenie a riadenie univerzitnej katedry na madridskej Univerzite Complutense, ktorú Gómezová spoluviedla, ako aj na údajné využívanie verejných zdrojov a osobných kontaktov na presadzovanie súkromných záujmov. Sánchez obvinenia voči svojej manželke odmieta, trvá na jej nevine a tvrdí, že ide o diskreditačnú kampaň pravice s cieľom oslabiť jeho menšinovú vládu.
Sudca po dvojročnom vyšetrovaní nariadil, aby sa Gómezová postavila pred súd pre podozrenia z obchodovania s vplyvom (nepriamej korupcie), sprenevery, korupcie v obchodnom styku a z nezákonného privlastnenia si finančných prostriedkov. Ide o jeden z viacerých škandálov, ktoré ohrozujú ľavicovú vládu jej manžela, píše francúzska agentúra.
Sudca Juan Carlos Peinado minulý mesiac označil Gómezovú za rizikovú z hľadiska možného úteku a nariadil zadržanie jej pasu. Vyšší súd teraz posudzuje jeho príkaz na začatie súdneho procesu, ktorého termín zatiaľ neurčili.
Madridský súd však rozhodol, že Gómezová môže výnimočne dostať svoj pas na cestu do Londýna v dňoch 8. až 10. júla. No zamietol jej žiadosť sprevádzať Sáncheza na summite NATO v Ankare, ktorý sa koná v utorok a stredu.
„Turecko nepatrí do priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Európskej únie, v ktorom je uľahčená policajná a justičná spolupráca v trestných veciach,“ uvádza sa v rozhodnutí. Súd dodal, že Gómezová bola na summit pozvaná „z dôvodov medzinárodnej inštitucionálnej zdvorilosti bez toho, aby na ňom mala aktívnu úlohu,“ a svoj pas musí vrátiť do 13. júla.
Vyšetrovanie jej prípadu je zamerané na vytvorenie a riadenie univerzitnej katedry na madridskej Univerzite Complutense, ktorú Gómezová spoluviedla, ako aj na údajné využívanie verejných zdrojov a osobných kontaktov na presadzovanie súkromných záujmov. Sánchez obvinenia voči svojej manželke odmieta, trvá na jej nevine a tvrdí, že ide o diskreditačnú kampaň pravice s cieľom oslabiť jeho menšinovú vládu.