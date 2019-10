Súd povolil prepustenie kapitána výletnej lode, prokurátor sa odvolal

Budapešť 25. októbra (TASR) - Maďarský vyšetrovací sudca vyhovel žiadosti kapitána výletnej lode Viking Sigyn Jurija C. o prepustenie z vyšetrovacej väzby. Prokuratúra sa však voči rozhodnutiu odvolala.



Sudca, ktorý vyhovel žiadosti o prepustenie, súčasne nariadil trestný dohľad nad týmto 64-ročným občanom Ukrajiny, čo znamená, že kapitán nebude môcť opustiť určené miesto pobytu v Budapešti. Informoval o tom spravodajský server Index.hu, pre ktorý informáciu potvrdil aj kapitánov obhajca Gábor M. Tóth.



Zástupca hovorcu Hlavnej budapeštianskej prokuratúry Ferenc Rab však pre server 24.hu uviedol, že prokuratúra sa voči príslušnému rozhodnutiu vyšetrovacieho sudcu odvolala. Jurij C. teda zostáva aj naďalej vo väzbe.



Polícia 15. októbra oznámila, že ukončila vyšetrovanie májovej zrážky lode Viking Sigyn s vyhliadkovou loďou Hableány v Budapešti, ktorá si vyžiadala 27 ľudských životov, pričom jedna Kórejčanka je stále nezvestná. Polícia odovzdala spis s návrhom na obžalobu prokuratúre VI.-VII. budapeštianskeho obvodu.



Ukrajinský kapitán, ktorého zadržali krátko po havárii, je podľa polície podozrivý zo spáchania trestného činu ohrozenia z nedbanlivosti s následkom smrteľnej hromadnej nehody.



Vyhliadková loď Hableány sa v tragický večer 29. mája plavila s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou na palube, z nich nehodu medzi piliermi Margitinho mosta prežili iba siedmi turisti. Z 28 obetí, vrátane dvojčlennej maďarskej posádky, do dnešného dňa nenašli 40-ročnú ženu, po ktorej mesiace intenzívne pátrali na viacerých úsekoch Dunaja.