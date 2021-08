Súd povolil zadržanie demokratov, ktorí bojkotujú prijatie legislatívy

Austin 11. augusta (TASR) - Skupinu poslancov za Demokratickú stranu z amerického Texasu, ktorá svojím bojkotom v júli texaskému zákonodarnému zboru znemožnila prijať návrh volebnej legislatívy, môžu úrady na základe rozhodnutia súdu zadržať a priviesť do budovy texaského parlamentu. Informoval o tom v stredu webový portál The Texas Tribune.



Najvyšší súd v štáte Texas v utorok zrušil platnosť rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý zatknutie týchto zákonodarcov dočasne zakázal.



Na najvyšší súd sa v pondelok obrátil guvernér Texasu Greg Abbot a republikánsky zákonodarca Dade Phelan. Žiadali, aby zrušil platnosť nedávneho rozhodnutia súdu v texaskom okrese Travis, ktorý zadržanie demokratických poslancov znemožnil. Demokrati sa proti rozhodnutiu súdu môžu odvolať do štvrtka 16.00 h miestneho času.



Zástupcovia Demokratickej strany v zákonodarnom zbore Texasu ešte v pondelok 12. júla odcestovali z tohto štátu. Cieľom bolo podľa ich vyjadrení "prelomiť kvórum a zabrániť texaskému parlamentu, v ktorom majú prevahu republikáni, prijať nebezpečnú legislatívu". To sa im podľa The Texas Tribune podarilo.



Guvernér štátu Abbot však zvolal ďalšie zasadnutie zákonodarného zboru, ktoré sa začalo v sobotu 7. augusta. Mnohí demokratickí zákonodarcovia pokračujú v bojkote s cieľom zabrániť prijatiu predmetnej legislatívy.



Republikánski poslanci v hlasovaní schválili začatie konania, ktoré úradom povoľuje zatknúť členov, ktorí nie sú prítomní. Úrady však majú túto moc len v prípade, ak sa zatknuté osoby nachádzajú na území Texasu, píše The Texas Tribune.