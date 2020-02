Súd pozastavil jeden z pilierov Trumpovej migračnej politiky

San Diego 28. februára (TASR) - Americký federálny súd v piatok dočasne pozastavil jeden z hlavných pilierov migračnej politiky prezidenta USA Donalda Trumpa. Rozhodnutie sa týka mechanizmu, v rámci ktorého museli desaťtisíce žiadateľov o azyl čakať v Mexiku, kým ich žiadosti posúdia americké imigračné súdy, informovala agentúra AP.



O pozastavení mechanizmu, známeho pod označením "Remain in Mexico" (Zostaň v Mexiku), rozhodol trojčlenný senát federálneho odvolacieho súdu v San Franciscu, a to v pomere 2:1. Rovnako pozastavil aj ďalšiu z Trumpových migračných politík, v rámci ktorej stráca právo na udelenie azylu každý, kto do USA ilegálne vstúpi z územia Mexika.



Sudcovia tak rozhodli s ohľadom na prebiehajúce súdne konania, v ktorých Trumpovi odporcovia napadli legálnosť uvedených migračných opatrení.



Politika "Remain in Mexico" sa začala uplatňovať v januári 2019 v kalifornskom San Diegu a postupne sa rozšírila na celé americko-mexické hranice, pričom bolo poslaných naspäť do Mexika už takmer 60.000 migrantov.



Právnici ministerstva spravodlivosti USA počas konania pred odvolacím súdom argumentovali, že prezident mal právo rozhodnúť o zavedení oboch opatrení aj bez súhlasu Kongresu. Podľa nich tak urobil s cieľom eliminovať žiadosti o azyl, ktoré nemajú opodstatnenie.



Oponenti vrátane ľudskoprávnych aktivistov argumentovali, že Trumpova administratíva uplatňovaním týchto opatrení porušila platné americké zákony aj medzinárodné zmluvy. Poukazovali pritom na to, že americké úrady vracali do Mexika aj ľudí, ktorým hrozilo prenasledovanie pre ich rasu, náboženstvo, národnosť alebo politické presvedčenie.