Súd pozastavil konanie voči Zelenskému

Kyjev 19. júna (TASR) - Súd v ukrajinskom meste Chmeľnyckyj v piatok pozastavil konanie proti prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ktorý počas návštevy v meste porušil pravidlá karantény, keď spolu s členmi svojho tímu pil kávu v miestnej kaviarni.



Súd sa rozhodol požiadať Najvyšší súd o výklad článku ústavy o nedotknuteľnosti prezidenta a zaujatie stanoviska k tomu, či by súdne konanie voči hlave štátu v tomto prípade nemalo byť zastavené, informoval portál E počas priameho prenosu zo súdnej siene.



Zelenskému polícia vyrubila pokutu v prepočte 1100 eur za porušenie karanténnych opatrení pri návšteve kaviarne, ktorej vnútorné priestory mali byť tom v čase - 3. júna - na základe karanténnych nariadení uzavreté.



Z porušenia pravidiel Zelenského usvedčila fotografia, ktorú člen jeho tímu zverejnil na Facebooku. Zachytáva Zelenského, ako so skupinou mužov bez rúšok či inej ochrany pijú kávu.



V tom čase však mohli byť otvorené len terasy kaviarní a reštaurácií a pri jednom stole mohli sedieť najviac štyri osoby. Vnútorné priestory týchto prevádzok na Ukrajine otvorili až 5. júna.



Prezident medzičasom priznal, že urobil chybu, a oznámil, že ak dostane pokutu, zaplatí ju. On a jeho tím boli pozvaní majiteľom kaviarne, ktorý tiež dostal pokutu. Medzi pozvanými bol aj hlavný ukrajinský epidemiológ Viktor Ľaško, ktorý neskôr zdôvodňoval návštevu kaviarne previerkou jej pripravenosti na zmiernenie karanténnych opatrení.