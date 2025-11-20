< sekcia Zahraničie
Súd pre obvinenia z korupcie odvolal vicepremiérku Ballukuovú
Ballukuová patrí do úzkeho kruhu spolupracovníkov premiéra Ediho Ramu. V máji si v parlamentných voľbách už štvrtýkrát po sebe zabezpečil svoj mandát.
Autor TASR
Tirana 20. novembra (TASR) - Albánsky súd vo štvrtok odvolal z funkcie vicepremiérku a ministerku pre infraštruktúru Belindu Ballukuovú po tom, čo ju prokuratúra obžalovala z ovplyvňovania výberového konania na výstavbu tunela na juhu krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ballukuová sa k rozhodnutiu súdu bezprostredne nevyjadrila. Počas stredajšej parlamentnej schôdze obvinenia označila za „ohováranie, narážky, polopravdy a lži“. Zároveň uviedla, že bude pri vyšetrovaní naplno spolupracovať.
Špeciálny súd na boj proti korupcii a organizovanému zločinu k odvolaniu vicepremiérky neposkytol bližšie informácie „vzhľadom na to, že takéto opatrenia majú dôverný charakter“. Ballukuovú obžalovala špeciálna prokuratúra 31. októbra z trestného činu porušenia rovnosti účastníkov verejnej súťaže.
Ide o výstavbu takmer šesťkilometrového tunela na juhu Albánska v hodnote približne 190 miliónov eur. Podľa prokuratúry Ballukuová spoločne s piatimi členmi výberovej komisie neoprávnene ovplyvňovala rozhodnutie v prospech víťaznej spoločnosti.
Ballukuová patrí do úzkeho kruhu spolupracovníkov premiéra Ediho Ramu. V máji si v parlamentných voľbách už štvrtýkrát po sebe zabezpečil svoj mandát.
Albánsko ako kandidátska krajina opakovane vyjadrilo záujem vstúpiť do Európskej únie (EÚ) do roku 2030. Dvadsaťsedmička však od Tirany požaduje efektívnejšie kroky v boji s organizovaným zločinom a proti korupcii.
