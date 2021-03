Súd predbežne zakázal tajnej službe monitorovať krajne pravicovú AfD

Berlín 5. marca (TASR) - Nemecký Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) zatiaľ nemôže monitorovať činnosť krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD). Dôvodom je pretrvávajúci súdny spor s touto stranou, rozhodol v piatok správny súd v Kolíne nad Rýnom. Informovali o tom magazín Der Spiegel a agentúra DPA.



Pobočky kontrarozviedky BfV po celom Nemecku boli tento týždeň na internej videokonferencii informované, že môžu AfD, najsilnejšiu opozičnú parlamentnú stranu, monitorovať pre podozrenia zo sympatií s pravicovým extrémizmom. Hoci nešlo o oficiálne rozhodnutie, výsledky stretnutia sa v stredu dostali do viacerých médií.



Kolínsky súd vo vyhlásení pre médiá uviedol, že takýto postup by bol "neprijateľným zásahom" do ústavou zaručených rovnakých príležitostí politických strán v politickom boji. Už to, že sa takéto informácie dostali na verejnosť, je podľa súdu takým závažným porušením tohto práva, že chystané sledovanie členov AfD tajnou službou "je v súčasnosti neprijateľné".



Súd tiež konštatoval, že za únik informácií je zodpovedný BfV, ktorý prinajmenšom "nevenoval dostatočnú starostlivosť" tomu, aby sa tak nestalo.



Líder AfD Tino Chrupalla verdikt súdu privítal a uviedol, že zámer sledovať stranu je "cieleným zásahom do straníckej súťaže štátnymi prostriedkami bezprostredne pred krajinskými voľbami". Podľa neho ide o "neuveriteľný a ojedinelý postup v dejinách Nemecka, ktorý ma za cieľ diskrimináciu AfD ako najväčšej opozičnej strany vo volebnej kampani".



Nemecké médiá pripomínajú, že 14. marca sa konajú regionálne voľby v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko a Porýnie-Falcko a v septembri sa uskutočnia celoštátne parlamentné voľby.