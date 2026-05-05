Súd predĺžil väzbu dvom aktivistov z iniciatívy Global Sumud Flotilla
Španielsky občan Saif Abu Keshek a Brazílčan Thiago Ávila sa postavili pred súd v meste Aškelon na druhé pojednávanie.
Autor TASR
Tel Aviv 5. mája (TASR) - Izraelský súd v utorok predĺžil do nedele väzbu dvom aktivistom z iniciatívy Global Sumud Flotilla, uviedla skupina na ochranu ľudských práv. Izraelské orgány údajne naďalej vypočúvajú túto dvojicu aktivistov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Španielsky občan Saif Abu Keshek a Brazílčan Thiago Ávila sa postavili pred súd v meste Aškelon na druhé pojednávanie. Na nedeľňajšom vypočúvaní súd dvojici predĺžil väzbu o dva dni.
„Súd schválil predĺženie ich väzby do nedele rána,“ uviedla Miriam Azemová z izraelskej organizácie Adalah poskytujúcej právnu pomoc členom flotily.
Spomínaná skupina tvrdí, že Keshek a Ávila už šiesty deň držia protestnú hladovku.
Ľudskoprávne skupiny v pondelok uviedli, že dvojica je vystavená fyzickému a psychickému zneužívaniu. Keshek a Ávila sú držaní v izolácii, pričom v ich celách je „nepretržite zapnuté osvetlenie s vysokou intenzitou“. Keď ich presúvajú z ciel, majú zakryté oči, a to aj pri zdravotných vyšetreniach, tvrdí Adalah.
Izraelské úrady popierajú tvrdenia o zlom zaobchádzaní s aktivistami.
Prokurátor v nedeľu uviedol zoznam trestných činov, z ktorých je dvojica aktivistov obvinená vrátane „pomoci nepriateľovi v čase vojny“ a „členstva a poskytovania služieb teroristickej organizácii“.
Právnici zo skupiny Adalah však spochybnili právomoc štátu a argumentovali, že došlo k „nezákonnému únosu“ dvoch aktivistov v medzinárodných vodách.
Podľa izraelského ministerstva zahraničných vecí sú títo aktivisti napojení na tzv. Ľudovú konferenciu pre Palestínčanov v zahraničí (PCPA), na ktorú Spojené štáty uvalili sankcie za údajné napojenie na palestínske militantné hnutie Hamas.
Ministerstvo tvrdí, že Keshek je vedúci člen PCPA a Ávila je poľa neho taktiež napojený na túto skupinu a „podozrivý z nelegálnej aktivity“.
Lode iniciatívy minulý týždeň vo štvrtok v medzinárodných vodách pri Grécku spolu s približne 175 aktivistami zajala izraelská pobrežná stráž. Ávilu a Kesheka previezli do Izraela na výsluch, zatiaľ čo ostatných aktivistov prepustili.
Aktivisti sa snažili prelomiť izraelskú námornú blokádu Pásma Gazy a doviesť na toto vojnou zničené územie humanitárnu pomoc.
