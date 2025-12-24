Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Súd predĺžil väzbu vysokopostavených úradníkov obvinených z korupcie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Záhreb 24. decembra (TASR) - Súd predĺžil väzbu bývalého hlavného štátneho inšpektora a vysokopostaveného úradníka na ministerstve hospodárstva, ktorí boli koncom novembra zatknutí pre obvinenia z korupcie. Informoval o tom chorvátsky protikorupčný úrad USKOK, TASR o tom píše podľa agentúry HINA.

Väzba Andrija Mikuliča a Dragana Krasiča bola predĺžená pre riziko ovplyvňovania svedkov. Oboch mužov USKOK vyšetruje pre podozrenie z prijatia úplatkov vo výške 190.000 eur, mäsa a stavebných materiálov od majiteľov kameňolomov, za čo zvýhodňovali ich podnikanie.

USKOK uviedol, že na slobode sú vyšetrovaní aj podozriví majitelia podnikov Goran Večkovič a Ivica Vugrinec. Ide o prípady prieskumu a ťažby nerastných zdrojov. Prokuratúra predtým informovala, že neexistujú zákonné dôvody pre ich väzobné stíhanie, čo vyvolalo špekulácie médií, že sa počas výsluchu priznali a spolupracujú.

Vyšetrovatelia údajne tajne monitorovali rozhovory a stretnutia podozrivých od septembra minulého roka, čo im umožnilo rozkryť úplatkárske dohody, odovzdávanie a distribúciu peňazí.

Podľa neoficiálnych informácií by sa vyšetrovanie korupcie mohlo rozšíriť po výpovedi podnikateľa Josipa Šinceka, ktorý bol zatknutý začiatkom tohto roka pre podozrenie zo zakopávania dovezeného nebezpečného odpadu.
