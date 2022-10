Prepustili Libanončanku,ktorá lúpila v banke,aby mala na liečbu sestry

Bejrút 6. októbra (TASR) - Libanončanku Sálih Háfizovú, ktorá s atrapou strelnej zbrane v ruke prišla do banky po svoje úspory, aby mala na liečbu rakoviny svojej sestry, prepustil súd na kauciu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s tým, že Háfizová je po svojom čine v Libanone oslavovaná ako hrdinka.



AP pripomenula, že libanonské banky pre nedostatok hotovosti zaviedli od roku 2019 prísne limity na výbery cudzej meny, takže tam uviazli úspory miliónov ľudí. Súčasne došlo k tomu, že libanonská libra stratila od roku 2019 viac ako 90 percent svojej hodnoty a 80 percent obyvateľstva sa prepadlo do chudoby.



Háfizová a jej ďalšia sestra, ktorá bola do "lúpeže" zapletená tiež, musia ako kauciu zaplatiť po milióne libanonských libier. Okrem toho šesť mesiacov nesmú cestovať do zahraničia.



Pôvodne sudca zvažoval kauciu vo výške päť miliónov libier, ale od tejto sumy upustil s odôvodnením, že rodina používa všetky peniaze, ktoré má k dispozícii, na zaplatenie onkologickej liečby.



Milión libanonských libier bol kedysi ekvivalentom vyše 675 eur, odvtedy však devalvoval na 25 eur.



Banku Blom v nákupnom centre v Bejrúte prepadla Háfizová 14. septembra. Odvtedy takéto "prepady" zaznamenali aj v iných častiach Libanonu, čo malo za následok zatvorenie bánk. Po týždni boli znovuotvorené, ale s dodatočnými bezpečnostnými opatreniami - v rámci nich môže byť v pobočke len obmedzený počet klientov.



Medzičasom sa vo štvrtok svoje úspory z banky pokúsili násilím vybrať ďalší dvaja vkladatelia. Jeden takýto prípad sa odohral v meste Chalda ležiacom južne od Bejrútu. Páchateľovi však neuspel a z miesta činu ušiel.



Ďalšia podobná akcia sa odohrala v juholibanonskom meste Nabatíja, kde sa klient vyhrážal samovraždou, ak nedostane svoje peniaze. Podľa médií má tento muž na účte zablokovaných približne 100.000 dolárov úspor, z ktorých chce vyrovnať dlh vo výške približne 48.000 dolárov. Na popoludnie muž ešte stále vyjednával s vedením banky.