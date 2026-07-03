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Súd prepustil odsúdenú v prípade vodnej fajky s miskou v tvare kuliča
Prepustenie pravdepodobne súvisí s úsilím Ruskej pravoslávnej cirkvi o zhovievavosť, keď minulý mesiac oznámila zámer podať na súd žiadosť v mene odsúdenej.
Autor TASR
Moskva 3. júla (TASR) - V piatok v Rusku nečakane prepustili Kseniu Belousovovú, ktorá si odpykávala tri roky a 25 dní za urážku náboženského cítenia a držbu drog. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Belousovová pracovala v šiša bare v Moskve a zákazníkovi naservírovala vodnú fajku s miskou v tvare kuliča (tradičného veľkonočného koláča); jej fotografiu zverejnila na Instagrame. Pôvodne bola za to odsúdená na 200 hodín verejnoprospešných prác, ale sudca tento trest spojil s trojročným podmienečným trestom, ktorý dostala v auguste za držbu drog.
Prepustenie pravdepodobne súvisí s úsilím Ruskej pravoslávnej cirkvi o zhovievavosť, keď minulý mesiac oznámila zámer podať na súd žiadosť v mene odsúdenej.
Mestský súd v piatok májový rozsudok zrušil a opäť oddelil oba prípady - obnovil pôvodných 200 hodín verejnoprospešných prác za „znesvätenie“ kuliča a ponechal podmienečný trest za drogy.
Hovorca Ruskej pravoslávnej cirkvi Vachtang Kipšidze uviedol, že rozhodnutie súdu privítali. „Veríme, že ruský súdny systém preukázal humanizmus, tradičnú hodnotu našej spoločnosti, a vzal do úvahy Belousovovej... pokánie v liste adresovanom našej cirkvi, “ povedal pre spravodajský portál Podjom.
Exilová agentúra Mediazona informovala, že Belousovovej otec má významnú pozíciu v polícii a jej brat bojuje vo vojne proti Ukrajine, kde tiež získal vyznamenanie. Ona sama na súde vyhlásila, že „príležitostne prispieva na charitatívne účely“ vrátane podpory ruského vojnového úsilia na Ukrajine.
Ochrana náboženského cítenia je v Rusku uzákonená v dôsledku výtržnosti feministickej punkovej formácie Pussy Riot v moskovskom Chráme Krista Spasiteľa. Vo februári 2012 tam spôsobili škandál asi minútovým satirickým vystúpením, počas ktorého sa pokúšali spievať skladbu „Punková modlitba – Bohorodička, vyžeň Putina“, ale vyviedla ich ochranka.
Kulič je tradičný koláč z kysnutého cesta s mandľami, hrozienkami, kandizovaným ovocím, korením a cukrovou polevou. Symbolizuje koniec pôstu na Veľkonočnú nedeľu, zvyčajne sa vtedy odnáša do chrámu a je sa až po požehnaní kňazom.
Belousovová pracovala v šiša bare v Moskve a zákazníkovi naservírovala vodnú fajku s miskou v tvare kuliča (tradičného veľkonočného koláča); jej fotografiu zverejnila na Instagrame. Pôvodne bola za to odsúdená na 200 hodín verejnoprospešných prác, ale sudca tento trest spojil s trojročným podmienečným trestom, ktorý dostala v auguste za držbu drog.
Prepustenie pravdepodobne súvisí s úsilím Ruskej pravoslávnej cirkvi o zhovievavosť, keď minulý mesiac oznámila zámer podať na súd žiadosť v mene odsúdenej.
Mestský súd v piatok májový rozsudok zrušil a opäť oddelil oba prípady - obnovil pôvodných 200 hodín verejnoprospešných prác za „znesvätenie“ kuliča a ponechal podmienečný trest za drogy.
Hovorca Ruskej pravoslávnej cirkvi Vachtang Kipšidze uviedol, že rozhodnutie súdu privítali. „Veríme, že ruský súdny systém preukázal humanizmus, tradičnú hodnotu našej spoločnosti, a vzal do úvahy Belousovovej... pokánie v liste adresovanom našej cirkvi, “ povedal pre spravodajský portál Podjom.
Exilová agentúra Mediazona informovala, že Belousovovej otec má významnú pozíciu v polícii a jej brat bojuje vo vojne proti Ukrajine, kde tiež získal vyznamenanie. Ona sama na súde vyhlásila, že „príležitostne prispieva na charitatívne účely“ vrátane podpory ruského vojnového úsilia na Ukrajine.
Ochrana náboženského cítenia je v Rusku uzákonená v dôsledku výtržnosti feministickej punkovej formácie Pussy Riot v moskovskom Chráme Krista Spasiteľa. Vo februári 2012 tam spôsobili škandál asi minútovým satirickým vystúpením, počas ktorého sa pokúšali spievať skladbu „Punková modlitba – Bohorodička, vyžeň Putina“, ale vyviedla ich ochranka.
Kulič je tradičný koláč z kysnutého cesta s mandľami, hrozienkami, kandizovaným ovocím, korením a cukrovou polevou. Symbolizuje koniec pôstu na Veľkonočnú nedeľu, zvyčajne sa vtedy odnáša do chrámu a je sa až po požehnaní kňazom.