Súd prerušil stíhanie Okamuru, pokračovať bude len s hnutím SPD
Okamura a jeho hnutie SPD sú obžalovaní z podnecovania k nenávisti.
Autor TASR
Praha 19. marca (TASR) - Obvodný súd pre Prahu 1 prerušil trestné stíhanie predsedu Poslaneckej snemovne českého parlamentu a šéfa hnutia SPD Tomia Okamuru v kauze nenávistných plagátov z predvolebnej kampane v roku 2024, za ktoré boli on aj jeho hnutie obžalovaní. Súd bude pokračovať len s hnutím SPD. Vo štvrtok to uviedla stanica ČT24, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Keďže poslanci pred dvomi týždňami odmietli vydať Okamuru na trestné stíhanie, súd ho dočasne prerušil a na samostatné konanie vylúčil časť, ktorá sa týkala Okamuru. Súd bude pokračovať len s hnutím SPD a hlavné pojednávanie sa začne 25. mája. Stíhanie šéfa hnutia sa obnoví po tom, keď skončí vo funkcii.
Prípad sa týka kontroverzných plagátov z kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu v roku 2024. Na jednom z nich bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a nožom v ruke doplnený sloganom „Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu“ a tiež „Stop migračnému paktu EÚ“. Na inom plagáte boli rómske deti, ktoré fajčia cigarety, a pri nich nápis „Hovoria, nech chodíme do školy, ale naši to majú na háku“.
Okamura a jeho hnutie SPD sú obžalovaní z podnecovania k nenávisti. Šéf hnutia vinu opakovane odmietol a tvrdil, že cieľom stíhania bolo len kriminalizovať politickú opozíciu, ktorou hnutie SPD bolo v čase podania obžaloby.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
