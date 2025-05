Súd priznal bratom Menendezovcom právo na preskúmanie verdiktu

Los Angeles 14. mája (TASR) - Sudca okresného súdu v Los Angeles v utorok rozhodol, že bratom Lyleovi a Erikovi Menendezovcom, ktorí boli v roku 1996 odsúdení za vraždu svojich rodičov, sa ich doživotný trest bez možnosti podmienečného prepustenia môže zmeniť na najmenej 50 rokov s možnosťou podmienečného prepustenia.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá objasnila, že toto rozhodnutie znamená, že bratia, ktorí sú už viac ako tri desaťročia za mrežami za vraždy spáchané brokovnicou, by mohli byť prepustení na slobodu už v júni, keď sa zíde štátna komisia pre podmienečné prepustenie.



Štátna komisia pre podmienečné prepustenie môže prípad bratov Menendezovcov preskúmať vďaka zákonu o mladistvých páchateľoch, ktorý umožňuje preskúmanie trestu pre tých, čo spáchali trestný čin pred dovŕšením 26. roku svojho veku. V čase spáchania vraždy mali bratia 18 a 21 rokov.



„Nehovorím, že by mali byť prepustení; o tom nemám rozhodovať, ale verím, že za posledných 35 rokov urobili dosť pre to, aby mali nárok na preskúmanie rozsudku", uviedol sudca okresu Los Angeles Michael Jesic.



Pred súd sa v utorok dostavili aj zástupcovia rodiny, ktorí tiež žiadali prepustenie dvojice bratov. „Veríme, že 35 rokov stačí,“ vysvetlila na súde Anamaria Baraltová, sesternica oboch mužov. „Naša rodina im úplne odpustila. Zaslúžia si druhú šancu na život,“ doplnila.



AFP dodala, že Lyle Menendez v utorok pred súdom vypovedal prostredníctvom videohovoru, pričom opäť priznal, že zavraždil svojich rodičov. „Zabil som svoju mamu a otca. Nevyviňujem sa. Beriem na seba plnú zodpovednosť,“ povedal podľa reportérov, ktorí boli na súde.



K činu sa priznal aj Erik Menendez, ktorý pred sudcom vyhlásil, že urobil chybu, keď vzal zákon do vlastných rúk, a že jeho konanie bolo kruté a zbabelé.



Podľa prokurátorov v prípade oboch bratov šlo o cynický pokus získať veľký rodinný majetok Joseho a Kitty Menendezovcov. Vražda sa odohrala v roku 1989 v ich luxusnom dome v Beverly Hills. Prokuratúra tvrdila, že bratia vraždili, aby získali dedičstvo vo výške 14 miliónov dolárov.



Bratia spočiatku vypovedali, že ich rodičia prišli o život pri mafiánskom útoku. Svoje výpovede následne niekoľkokrát zmenili.



Ich podporovatelia tvrdia, že bratia sa svojím násilným činom vzopreli proti násilníckym a kontrolujúcim rodičom, ktorí ich roky vystavovali sexuálnemu a emocionálnemu zneužívaniu.



Prípad bratov Menendezovcov sa opäť dostal do centra pozornosti v roku 2024 vďaka seriálu zaradenému do ponuky na platforme Netflix.