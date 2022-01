Súd priznal odškodné pozostalým obetí z lietadla zostreleného Iránom

Ottawa 4. januára (TASR) - Rodiny šiestich obetí pádu ukrajinského civilného lietadla, ktoré v roku 2020 omylom zostrelili iránske bezpečnostné zložky, by mali od islamskej republiky dostať odškodné v celkovej výške 107 miliónov kanadských dolárov (74,2 milióna eur), vyplýva z rozhodnutia kanadského súdu zverejneného v pondelok.



Sudca Edward Belobaba, ktorý predmetné rozhodnutie podpísal, ešte vlani v máji rozhodol, že zostrelenie civilného stroja bolo "teroristickou aktivitou", čo uľahčilo pozostalým žiadať odškodné, pripomína agentúra AFP.



Podľa verdiktu súdu by malo šesť rodín celkovo dostať od Iránu a rozdeliť si 107 miliónov kanadských dolárov plus úroky.



Ako chcú kanadské úrady tieto peniaze od Teheránu získať, však zatiaľ nie je jasné. Belobaba však vyjadril nádej, že odškodné "možno bude možné do istej miery vymáhať".



"(Právny zástupca žalujúcej strany uviedol), že aktíva a investície vlastnené Iránom sú aj naďalej dostupné nielen v Kanade, ale na celom svete," napísal sudca vo svojom rozhodnutí. Spomínaný právnik Mark Arnold na otázky AFP bezprostredne nereagoval.



V pondelkovom vyhlásení však Arnold a jeho kolega Jonah Arnold argumentovali, že kanadská legislatíva umožňuje vymáhať odškodné od iných krajín.



"V roku 2012 bol upravený Zákon o spravodlivosti pre obete terorizmu, ako aj Zákon o štátnej imunite, aby umožňovali (žiadať odškodné) od cudzích štátov, ktoré sú na zozname krajín podporujúcich terorizmus," píše so vyhlásení s tým, že Irán podľa kanadských úradov na tento zoznam patrí.



Ukrajinské civilné lietadlo krátko po štarte z medzinárodného letiska v Teheráne 8. januára 2020 zasiahla raketa zem-vzduch. Irán spočiatku vinu prisudzoval technickej chybe, avšak s pribúdajúcimi dôkazmi priznal, že lietadlo omylom zostrelili jeho revolučné gardy.



Pád Boeingu 737-800 spoločnosti Ukrainian International Airlines (UIA) z Teheránu do Kyjeva neprežil nikto zo 176 ľudí na palube, ktorí pochádzali z Iránu, Ukrajiny a ďalších krajín sveta. Medzi obeťami bolo aj 55 kanadských občanov a 30 osôb s trvalým pobytom v Kanade.



Kanadskí súdni vyšetrovatelia z tohto dôvodu okolnosti havárie dôkladne preskúmali a "nenašli dôkazy o tom, že by zostrelenie letu PS752 bolo vopred plánované". To však podľa nich nezmenšuje zodpovednosť Iránu za celú tragédiu a jej obete.



Irán vlani v marci zverejnil vlastnú správu o okolnostiach tragédie. V nej sa celá udalosť opisuje ako dôsledok izolovanej chyby operátora iránskej protivzdušnej obrany, ktorý mylne identifikoval ukrajinské lietadlo ako nepriateľský cieľ. Iránske ozbrojené sily ako celok podľa nej za haváriu vinu nenesú.