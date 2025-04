Súd: Program Malty udeľovania občianstva investorom je v rozpore s EÚ

Luxemburg 29. apríla (TASR) - Maltský program o urýchlenej naturalizácii zahraničných investorov je v rozpore s právom Európskej únie. V utorok o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v Luxemburgu, informuje TASR.



Malta prijala v júli 2020 úpravu zákona o občianstve, ktorá stanovila podmienky nadobudnutia „maltského občianstva na základe naturalizácie za výnimočné služby prostredníctvom priamych investícií“. V rámci tohto režimu mohli zahraniční investori požiadať o naturalizáciu po 12 mesiacoch pobytu v krajine. Museli pre to splniť určité podmienky najmä finančnej povahy napríklad vlastniť tam nehnuteľnosť v hodnote aspoň 700.000 eur alebo platiť ročný nájom najmenej 16.000 eur.



„Členský štát nemôže udeliť svoju štátnu príslušnosť – a tým pádom aj európske občianstvo – výmenou za vopred určené platby alebo investície," uviedol súd v tlačovej správe. Podľa neho to v podstate znamená, že nadobudnutie štátnej príslušnosti sa stáva jednoduchou obchodnou transakciou.



Takáto prax neumožňuje založiť potrebnú väzbu solidarity a lojality medzi členským štátom a jeho občanmi, ani zabezpečiť vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi. To predstavuje porušenie zásady lojálnej spolupráce, odôvodnil SDEÚ.



Sudcovia tak rozhodli v prospech Európskej komisie (EK), ktorá podala sťažnosť proti novele maltského zákona o občianstve. Vymedzenie podmienok udeľovania a straty štátnej príslušnosti členského štátu patrí do vnútroštátnej právomoci. Musí sa však vykonávať v súlade s právom EÚ, čo v prípade takzvaných zlatých pasov neplatí, skonštatoval SDEÚ.



Malta je podľa únijného práva povinná bezodkladne vykonať rozsudok. Ak sa EK bude domnievať, že členský štát to neurobil, môže podať novú žalobu s návrhom na uloženie peňažných sankcií. V prípade neoznámenia opatrení na prebratie smernice EK však SDEÚ môže na návrh tejto inštitúcie uložiť sankcie v rámci prvého rozsudku.



Malta je jedinou krajinou Európskej únie so systémom „občianstva za investovanie“ (tzv. zlatými pasmi), ktorý dlhodobo spochybňujú inštitúcie EÚ. Cyprus ukončil takýto systém udeľovania občianstva v roku 2020 a Bulharsko v roku 2022.