Súd rozhodol o predsúdnej väzbe pre podozrivého z útoku mačetou

Madrid 30. januára (TASR) - Španielsky súd v pondelok rozhodol umiestniť do predsúdnej väzby útočníka, ktorý minulú stredu pri útoku mačetou v španielskom meste Algeciras usmrtil jedného človeka a ďalších štyroch zranil. TASR informácie prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice RTVE.



Vyšetrujúci sudca Joaquin Gadea rozhodol, že 25-ročného Maročana menom Jásín Kandžá postavia pred súd pre obvinenia zo zabitia a trestných činov terorizmu. Hrozí za ne doživotný trest odňatia slobody, píše RTVE.



Sudca uviedol, že v prípade tohto útočníka nie je možné prepustenie na kauciu z dôvodu jeho možného úteku, ukrývania dôkazov či páchania ďalších trestných činov.



Kandžá podľa sudcu nemá väzby na žiadnu teroristickú organizáciu. Jeho spolubývajúci polícii povedali, že podozrivý v minulosti pil alkohol a fajčil hašiš, až kým uňho približne pred mesiacom nenastala výrazná zmena, píše AFP. Odvtedy často počúval nahrávky z Koránu. Policajti v piatok pri prehliadke jeho domu našli elektronické zariadenia, dokumenty a puzdro na mačetu, ktorú pri útoku použil.



Kandžá v stredu 25. januára najskôr pred Kaplnkou svätého Izidora napadol kňaza a spôsobil mu vážne zranenie hlavy. Neskôr v Kostole Panny Márie palmovej zabil kostolníka. Traja ďalší ľudia utrpeli zranenia, keď sa pokúšali zasiahnuť. Páchateľ chcel vniknúť aj do tretieho kostola, ktorý však bol zamknutý.



Polícia muža zadržala krátko po útokoch. Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že v krajine je nezákonne a mali ho deportovať do Maroka.