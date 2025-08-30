< sekcia Zahraničie
Súd rozhodol proti plánom Trumpa ukončiť právnu ochranu Venezuelčanov
Federálny sudca v Kalifornii v marci dočasne pozastavil plány americkej vlády na ukončenie dočasného chráneného statusu pre občanov Venezuely.
Autor TASR
Washington 30. augusta (TASR) - Americký federálny odvolací súd v piatok dočasne zabránil administratíve prezidenta Donalda Trumpa odobrať právnu ochranu 600.000 Venezuelčanom žijúcich v Spojených štátoch. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Federálny sudca v Kalifornii v marci dočasne pozastavil plány americkej vlády na ukončenie dočasného chráneného statusu pre občanov Venezuely. Odvolací súd v piatok jednomyseľne potvrdil toto rozhodnutie, ktoré chráni Venezuelčanov pred deportáciou, kým sa prípad nevyrieši.
„Žalobcovia preukázali, že sú vystavení nenapraviteľnej ujme na svojich životoch, rodinách a živobytí,“ uviedla sudkyňa Kim Wardlawová.
USA udeľujú ochranný status zahraničným občanom, ktorí sa nemôžu bezpečne vrátiť do domoviny z dôvodu vojny, prírodných katastrof alebo iných „mimoriadnych“ okolností, objasňuje AFP.
Bývalý americký prezident Joe Biden krátko pred koncom svojho mandátu predĺžil tento status Venezuelčanom o 18 mesiacov, pričom sa odvolal na pokračujúcu krízu v tejto juhoamerickej krajine.
Najvyšší súd v máji povolil Trumpovej administratíve ukončiť dočasnú právnu ochranu pre Venezuelčanov, kým prípad riešil odvolací súd.
Podľa AFP sa očakáva, že americká vláda sa proti najnovšiemu rozhodnutiu odvolá.
Trump už počas svojej prezidentskej kampane sľuboval deportácie miliónov migrantov bez dokladov. Niekoľko jeho výkonných nariadení týkajúcich sa migrácie však narazilo na odpor sudcov po celej krajine.
