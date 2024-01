Súd rozhodol, že Alabama môže uskutočniť prvú popravu dusíkom v USA

Montgomery 25. januára (TASR) - Odvolací súd v USA v stredu rozhodol, že štát Alabama môže uskutočniť prvú popravu v dejinách USA použitím dusíka. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Trojčlenný senát rozhodol, že nezablokuje popravu 58-ročného Kennetha Eugena Smitha. Inhalovanie vzduchu s dusíkom podľa úradov spôsobí, že Smith v priebehu niekoľkých sekúnd upadne do bezvedomia a po niekoľkých minútach nastane smrť. Tento odsúdený bol spolu s ďalším mužom v roku 1988 uznaný za vinného z vraždy. Druhého muža popravili v roku 2010.



Kritici však tvrdia, že spôsob popravy dusíkom je porušením ústavného zákazu krutých a netradičných spôsobov výkonu trestu smrti. Očakáva sa, že Smithovi právnici sa odvolajú na pôde Najvyššieho súdu USA. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) minulý týždeň uviedol, že táto poprava by mohla byť mučením. Smithovi právnici podali proti poprave plynným dusíkom už niekoľko námietok, neuspeli však.



Prvý pokus o Smithovu popravu v roku 2022 zlyhal, pretože sa mu do ruky nepodarilo zaviesť kanylu na vstreknutie smrtiacej látky. Strávil niekoľko hodín pripútaný na popravčom stole a potom ho odviedli späť do cely.



Najvyšší súd v stredu zamietol Smithovu žiadosť o zastavenie popravy. Odmietol jeho tvrdenia, že uskutočnenie druhej popravy po tom, čo prežil prvý pokus, by bolo protiústavné, píše AP.



Niektoré americké štáty hľadajú nové spôsoby popráv, pretože látky používané v smrtiacich injekciách sú ťažko dostupné. Tento typ popráv je v USA najrozšírenejší, pripomína AP. Inhalovanie dusíka schválili tri štáty, okrem Alabamy ešte aj Mississippi a Oklahoma. Žiadny z nich ju však ešte nezrealizoval.