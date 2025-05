Súd rozhodol, že britská vláda môže odovzdať Čagoské ostrovy Mauríciu

Londýn 22. mája (TASR) - Britský súd vo štvrtok popoludní zrušil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý v ten istý deň skoro ráno vláde zakázal odovzdať Čagoské ostrovy v Indickom oceáne Mauríciu. Londýn preto môže odovzdať ostrovy maurícijskej vláde ešte v priebehu dňa. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.



Sudca Martin Chamberlain po pojednávaní vyhlásil, že predtým vydaný súdny príkaz by mal byť zrušený „a nemalo by byť vydané žiadne ďalšie predbežné opatrenie“.



Čagoské ostrovy sú súčasťou Britského indickooceánskeho územia. Nachádzajú sa približne 500 kilometrov južne od Maldív a asi 2000 kilometrov severovýchodne od ostrova Maurícius. Tvorí ich približne 60 atolov s celkovou rozlohou asi 60 štvorcových kilometrov.



Napriek strategickej polohe ostrovov sa Británia minulý rok rozhodla odovzdať ich Mauríciu, od nebo ich oddelila v roku 1965 v čase koloniálnej správy. Na ostrove Guam v rámci Čagoského súostrovia sa nachádza americko-britská vojenská základňa. Na základe dohody s Mauríciom ju budú môcť oba štáty využívať najbližších 99 rokov.



Britský premiér Keir Starmer mal suverenitu nad ostrovmi oficiálne odovzdať Mauríciu vo štvrtok ráno na slávnostnej virtuálnej ceremónii. Zastavilo to predbežné opatrenie súdu vydané vo štvrtok. Vyhovel žalobe dvoch žien pôvodom z Čagoských ostrovov. Asi 2000 pôvodných obyvateľov ostrovov Británia v 60. rokoch vysídlila pre výstavbu vojenskej základne. Dve z nich namietali, že v prípade odovzdanie ostrovov Mauríciu bude pre pôvodných obyvateľov a ich potomkov ešte náročnejšie vrátiť sa do bývalej vlasti.