Súd rozhodol, že kačky zatiaľ môžu slobodne kvákať, rozhodne expertíza

Dax 20. novembra (TASR) - Súd na juhozápade Francúzska v utorok povolil kŕdľu kačíc z mesta Soustons, ktorých hluk obťažoval susedov, aby pokojne ďalej kvákali. Toto súdne opatrenie je zatiaľ len predbežné: platí dovtedy, kým súdu nebude doručená expertíza hladiny hluku, ktorý kačky vyludzujú.



Ako informovala agentúra AFP, chovateľka kačíc, 67-ročná Dominique Doutheová z mesta Soustons, je spokojná s verdiktom súdu z mesta Dax v departemente Landes v regióne Akvitánsko.



Jej advokát Philippe Lalanne sa stotožnil so stanoviskom súdu, pretože aj podľa jeho názoru "v súčasnosti neexistuje dôkaz o protiprávnom alebo neobvyklom konaní" zo strany jeho mandantky.



Dodal, že hluková expertíza by mala byť vykonaná v prvom štvrťroku 2020. Právnik súčasne vyslovil predpoklad, že rozhodnutím o expertíze dal súd obom stranám čas a priestor na "priateľskú dohodu".



Žalobu na Doutheovú, ktorá hydinu chová 36 rokov a momentálne sa stará o asi 50 kačíc a husí, podali jej susedia.



Tento manželský pár si usadlosť v susedstve Doutheovej kúpil len pred rokom, ale od samého začiatku sa sťažoval na obťažovanie hlukom, ktorý vydávala susedina hydina.



Na súdnom pojednávaní, ktoré sa konalo 1. októbra, manželia žiadali, aby súd chovateľku donútil prestať s chovom, a to pod hrozbou penále 150 eur za každý deň omeškania. Žiadali aj odškodné vo výške 3500 eur škody a 2000 eur na náhradu trov súdneho konania.



Ako poznamenala AFP, toto súdne konanie je jedným z mnohých podobných, keď proti sebe stoja vidiečania a solventní obyvatelia miest, ktorí si kúpili nehnuteľnosti na vidieku, ale nedokážu sa zmieriť so špecifikami života na dedine alebo v malom meste. Väčšina novousadlíkov pritom na vidieku trávi len niekoľko týždňov do roka.



Prednedávnom tak pozornosť médií upútal iný súdny spor, ktorý sa tiež týkal domáceho zvieraťa a jeho životných prejavov. Išlo o kohúta Mauricea z ostrova Oléron, ktorého majiteľku zažalovali susedia, lebo sa im nepáčilo jeho hlasné a hlavne skoré ranné kikiríkanie. Súd však Mauriceovi začiatkom septembra priznal právo kikiríkať, koľko mu hrdlo ráči.



Maurice sa stal symbolom boja vidiečanov s bohatými ľuďmi z miest, ktorí si na vidieku kupujú dovolenkové domy, ale nedokážu prijať špecifiká života na dedine.



Starostovia malých mestečiek a obcí po celom Francúzsku riešia sťažnosti dovolenkárov na hlučné kostolné zvony, kŕkanie žiab, gagotanie kačíc a husí či múkanie kráv.