Súd rozhodol, že nasadenie Národnej gardy vo Washingtone je nezákonné
Cobbová nariadila ukončenie nasadenia Národnej gardy, ale jeho vykonanie pozastavila na tri týždne, aby administratíva mohla podať odvolanie.
Autor TASR
Washington 21. novembra (TASR) - Federálny súd v USA vo štvrtok rozhodol, že nasadenie jednotiek Národnej gardy vo Washingtone je nezákonné, a uviedol, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa prekročila svoje právomoci. Informovala o tom agentúra DPA.
Okresná sudkyňa Jia Cobbová v zdôvodnení svojho verdiktu napísala, že Trumpova administratíva nemala aktivovať jednotku Národnej gardy v hlavnom meste bez výslovnej žiadosti miestnych úradov a nemala nariadiť nasadenie vojakov z iných štátov do mesta „na prevenciu kriminality“.
Sudkyňa, ktorú vymenoval demokratický prezident Joe Biden, tiež uviedla, že administratíva prekročila svoje právomoci tým, že na hliadkovanie v hlavnom meste nasadila jednotky Národnej gardy z iných štátov.
Národná garda je vojenská záložná jednotka pod kontrolou štátu, zvyčajne je nasadzovaná pri prírodných katastrofách, občianskych nepokojoch alebo iných mimoriadnych situáciách. V určitých prípadoch môže velenie prevziať prezident USA. Na dištrikt Washington sa vzťahujú osobitné pravidlá.
Trump nariadil nasadenie vojakov do hlavného mesta v auguste s odvolaním sa na údajne rastúcu kriminalitu. Oficiálne štatistiky toto Trumpovo tvrdenie nepodporujú. Aj pre to úrady vo Washingtone podali žalobu, v ktorej spochybnili nasadenie Národnej gardy.
Cobbová vo svojom rozhodnutí uviedla, že jednotky Národnej gardy boli umiestnené pri pamätníkoch, staniciach metra a obytných štvrtiach. Podľa správ médií sa vo Washingtone momentálne nachádza približne 2300 vojakov Národnej gardy. CNN odhaduje náklady na ich nasadenie na zhruba milión dolárov denne.
Trump vyslal jednotky Národnej gardy aj do iných miest, ako napríklad Portland, Los Angeles či Memphis, aby tam bojovali proti kriminalite a pomohli pri zásahoch proti nelegálnym migrantom.
Federálni sudcovia dočasne zablokovali nasadenie vojakov v dvoch ďalších mestách ovládaných demokratmi – Chicagu a Portlande – a očakáva sa, že Najvyšší súd čoskoro vynesie konečný verdikt, či sú tieto kroky zákonné.
Kritici upozorňujú, že Trump využíva jednotky Národnej gardy na testovanie svojho autoritárskeho prístupu a že sa zameriava na mestá riadené svojimi politickými oponentmi. Trump tieto obvinenia odmieta.
