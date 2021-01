Súd rozhodol, že regionálne voľby v Katalánsku budú 14. februára

Madrid/Barcelona 29. januára (TASR) - Katalánsky najvyšší súd v piatok potvrdil, že voľby, z ktorých vzíde nový regionálny parlament a vláda, sa uskutočnia v pôvodnom termíne 14. februára. Informovala o tom agentúra AFP.



Súd zároveň zrušil nariadenie, ktorým regionálna vláda chcela voľby odložiť na koniec mája. Ako dôvod svojho rozhodnutia vláda uviedla epidemiologickú situáciu v Katalánsku, kde sa práve okolo 14. februára očakáva vrchol tretej vlny pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2.



Odôvodnenie svojho verdiktu zverejní najvyšší súd na budúci týždeň.



V Katalánsku sa v piatok oficiálne začala predvolebná kampaň. Jednotlivé politické strany organizujú mítingy len s obmedzeným počtom účastníkov, ktoré vysielajú na internete.



Do predvolebnej kampane sa môže zapojiť aj osem politikov a aktivistov, ktorí boli odsúdení na dlhoročné tresty väzenia za svoj podiel na organizovaní referenda o vyhlásení nezávislosti Katalánska, konaného v októbri 2017. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart a Jordi Sánchez opustili v piatok väznicu v meste Lledoners. Exministerku Dolors Bassaovú dočasne prepustili z výkonu trestu vo väznici Puig de les Basses v meste Figueres. Táto skupina politikov a aktivistov sa bude môcť zúčastňovať na predvolebných zhromaždeniach a viesť kampaň, ale na noc sa budú musieť vrátiť do príslušnej väznice.



Podľa prieskumov verejnej mienky sa očakáva, že dve katalánske strany podporujúce nezávislosť regiónu od Španielska, ktoré sú v súčasnosti v regionálnej vláde, získajú v 135-miestnom regionálnom parlamente väčšinu mandátov. Tretiu priečku by mali obsadiť socialisti, ktorí - naopak - podporujú zotrvanie Katalánska vo zväzku so Španielskom. Z predchádzajúcich prieskumov inštitútu CIS však vyplývalo, že práve socialisti by mohli byť lídrom volebného boja.



Februárové voľby budú v Katalánsku tretie od januára 2016. V predchádzajúcich voľbách boli úspešní separatistickí lídri Carles Puigdemont a Quim Torra. Španielska justícia ich oboch následne funkcií zbavila, pričom Torra dostal v septembri 2020 súdny zákaz vykonávať svoju funkciu. Zákaz platí 18 mesiacov a súd ho Torrovi udelil za to, že počas predvolebnej kampane v apríli 2019 odmietol odstrániť separatistické symboly z verejných budov - napriek tomu, že ho na to vyzvala španielska volebná komisia. Katalánsko odvtedy dočasne riadi vicepremiér Pere Aragones.