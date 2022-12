Súd s Babišom pokračuje, obhajoba chce predložiť nové posudky

Praha 19. decembra (TASR) - V pondelok pokračuje súdne konanie s českým expremiérom a predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom v dotačnej kauze Čapí hnízdo. Obhajoba avizovala, že chce súdu predložiť nové posudky. Tie by mohli celé konanie zdržať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Do budovy Mestského súdu v Prahe dorazili v pondelok ráno obaja obžalovaní - Andrej Babiš aj bývalá podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti Farma Čapí hnízdo Jana Nagyová.



Obhajoba dopredu avizovala, že chce súdu predložiť nové posudky z odboru ekonómie. Podľa denníka Právo by sa mali týkať problematiky vymedzovania konkurenčných výrobkov a služieb. Mali by riešiť otázku malých a stredných podnikov, čo je pre prípad kľúčové.



Hotové sú tiež posudky o zdravotnom stave Andreja Babiša mladšieho, ktoré si vyžiadali expremiérovi advokáti a dokončený je aj posudok písmoznalca Aleša Čulíka. Ten pre nedostatok materiálov nemohol v predchádzajúcej výpovedi s určitosťou povedať, či podpis na listine je alebo nie je sfalšovaný.



Bývalý český premiér Andrej Babiš je v kauze Čapí hnízdo obžalovaný z napomáhania k dotačnému podvodu s cieľom získať takmer 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra a z poškodenia finančných záujmov EÚ. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Okrem neho je v prípade obžalovaná aj bývalá manažérka Jana Nagyová. Podľa obžaloby Babiš a Nagyová účelovo tajili, že skutočným žiadateľom o dotáciu je koncern Agrofert.